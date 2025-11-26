Kako je buknula vatrena stihija u sedam nebodera? Dva su ključna razloga

Ogroman požar izbio je u kompleksu Wang Fuk Court na sjeveru Hong Konga i zahvatio sedam nebodera. Prema posljednjim podacima, najmanje 14 ljudi izgubilo je život, dok je najmanje 30 ozlijeđenih. Ovo je najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u gotovo 30 godina, a postavlja se pitanje kako je moguće da gori čak sedam nebodera?

Veliki požar u Hong Kongu - 3 Foto: Afp

Prema informacijama nadležnih hitnih službi, požar je prerastao u alarm razine 5 – najviši stupanj opasnosti – koji je aktiviran prvi put u posljednja dva desetljeća.

Među poginulima je i jedan vatrogasac, dok je velik broj stanara ozlijeđen. Mnogi se i dalje vode kao nestali ili zarobljeni u zgradama obavijenima dimom i vatrom nakon jezivog požara.

Veliki požar u Hong Kongu - 2 Foto: Afp

Wang Fuk Court sastoji se od osam stambenih tornjeva, od kojih svaki ima 31 kat. Njih sedam zahvaćeno je požarom.

Prema popisu stanovništva iz 2021., u kompleksu se nalazi 1984 stanova u kojima živi oko 4600 stanovnika.

Veliki požar u Hong Kongu - 1 Foto: Afp

Neboderi, izgrađeni 1983. godine, bili su u fazi renovacije, a vanjska strana zgrada bila je prekrivena bambusovom skelom. Snimke pokazuju da se požar vrlo brzo širio upravo preko bambusa. Stanari su za neke lokalne medije izjavili kako se protupožarni alarmi nisu oglasili.

Lančana katastrofa: Kako je planulo sedam nebodera?

Ključni element koji je omogućio ovako razoran požar bila je vanjska obnova zgrada. Gotovo svi neboderi bili su obavijeni i izgrađeni tradicionalnom bambusovom skelom i zaštitnom mrežom, što je uobičajeno u Hong Kongu. Bambus i mreža, premda praktični i jednostavni za postavljanje, izrazito su zapaljivi, piše BBC.

The absolutely devastating fire in Hong Kong killed at least 13 people and injured 28, and affected more than 1900 households. The questions echoing across social media: how could this happen, why wasn't the initial fire handled differently from the start? pic.twitter.com/Qx0JB7mYss — Manya Koetse (@manyapan) November 26, 2025

Požar je, prema navodima s mjesta događaja, izbio upravo na vanjskoj skeli, nakon čega se – zbog materijala i vjerojatno jakog vjetra – vrlo brzo proširio s jedne zgrade na susjedne, pretvorivši jednu kulu u val plamena koji se prelijevao na više katova i obližnje blokove.

Veliki požar u Hong Kongu Foto: Afp

Veliki požar u Hong Kongu - 6 Foto: Afp

Kompleks Wang Fuk Court sastoji se od osam stambenih blokova, a zgrade su smještene vrlo blizu jedna drugoj, što je dodatno olakšalo širenje vatre i dima iz jednog objekta u drugi, bez većih barijera i uz veliku gustoću stanara.

Kompleks je bio u procesu obnove i radilo se na vanjskim fasadama, a bambusova skela postavljena je radi pristupa radnicima.

Takvi radovi sami po sebi nose rizik od požara. Kada se tome dodaju korišteni materijali (drvo, mreže, ostaci boja, prašina, građevinski otpad) te moguće pogreške tijekom radova, situacija postaje iznimno rizična.

Prema prvim izjavama vatrogasaca, jak vjetar i suh zrak dodatno su pogoršali stanje jer se plamen vrlo brzo prenosio s jedne zgrade na drugu, a požar se rasplamsao prije nego što je itko mogao očekivati katastrofu ovih razmjera.