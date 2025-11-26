VELIKA FOTOGALERIJA Odjekuju eksplozije, plamen guta zgrade, prizori su jezivi

Požar u stambenom kompleksu Wang Fuk Courtu najozbiljniji je požar u Hong Kongu od studenoga 1996., kada je 41 osoba poginula u požaru u poslovnoj zgradi Garley na Nathan Roadu u središtu Kowloona. U tom je požaru ozlijeđena 81 osoba.

Kasnijom je istragom utvrđeno da je požar uzrokovalo zavarivanje tijekom unutarnjih renovacija.

U požaru u Wang Fuk Courtu poginulo je najmanje 13 ljudi, a nepoznat broj osoba je zarobljeno nakon što je ogroman požar zahvatio više nebodera stambenog kompleksa u hongkonškom sjevernom okrugu Tai Po, objavila je vlada.

I dalje gore tornjevi nebodera, a scene su zastrašujuće. Čuju se eksplozije, dok vatrogasci pokušavaju obuzdati požar. Ogromni vatreni stupovi izbijaju kroz prozore stanova, dok užareni komadi materijala lete s vanjskih dijelova zgrada.

Više od tisuću stanovnika hitno je evakuirano, piše BBC.

S vatrom se bori više od 700 vatrogasaca, a gori sedam tornjeva.

Vatrogasci su u noćnim satima nastojali ugasiti požar, pri čemu se gusti crni dim podizao iz 31-katnih nebodera, a plamen je osvjetljavao noćno nebo.

Stambeni kompleks Wang Fuk Court, gdje je požar izbio, čini 2000 stanova raspoređenih u osam blokova.

Vatrogasna postaja je za Reuters rekla da zasad ne zna koliko ljudi je još uvijek možda u zgradama.

Poginuo i vatrogasac

Jedan 71-godišnji stanovnik koji se preziva Wong rasplakao se govoreći da je njegova supruga zarobljena u jednoj od zgrada.

Među 13 smrtno stradalih je i vatrogasac prezimena Ho, kazao je ravnatelj vatrogasne postaje, dodajući da je ozlijeđeno više od 10 osoba.

Šezdesetšestogodišnji Harry Cheung, koji je preko 40 godina živio u jednom od blokova, rekao je da je čuo "veoma glasnu buku oko 14.15 te požar koji izbija u obližnjem bloku".

"Odmah sam se vratio kako bih spakirao svoje stvari", rekao je.

"Ni ne znam kako se sada osjećam. Samo razmišljam o tome gdje ću noćas spavati jer se vjerojatno neću moći vratiti kući", dodao je.

Ljudi su okupili na obližnjem nathodniku, gdje su u strahu promatrali i fotografirali dim koji se dizao iz zgrada od kojih su neke imale skele od bambusa, a korisnici na društvenim mrežama su objasnili da se te zgrade posljednjih godinu dana renoviraju.

Prema Reutersovim očevicima, okviri skela su padali na tlo dok su vatrogasci gasili požari, a na cesti su se nizala vatrogasna vozila kao i vozila hitne pomoći.

300.000 ljudi u okrugu

Wang Fuk Court je jedan od mnogih stambenih kompleksa u Hong Kongu, koji je jedno od najgušće naseljenih područja na svijetu.

U okrugu Tai Po, blizu granice s Kinom, stanuje oko 300.000 ljudi. Posjedovati dom je dalek san za mnoge u Hong Kongu, koji ima jedno od najskupljih tržišta nekretnina u svijetu, a cijene najma se kreću oko rekordnih razina. Kompleks spada u vladin program subvencioniranog stanovanja.

Vatrogasna postaja je rekla da je u 14.51 primila izvješća o požaru u Wang Fuk Courtu. Do 18.22, uzbuna je podignuta na petu razinu, odnosno najvišu u gradu. Jaki vjetrovi su pomogli širenju plamena na sedam od osam blokova u kompleksu.

Hong Kong je jedno od posljednjih mjesta na svijetu gdje se bambus i dalje naširoko koristi za skele u graditeljstvu.

Vlada je zbog sigurnosnih razloga u ožujku počela postupno ukidati korištenje skela od bambusa. Najavila je da će 50 posto javnih građevinskih radova morati koristiti metalne okvire.

Hongkonško ministarstvo prometa je reklo da je zbog požara zatvorena cijela dionica ceste Tai Po, jedne od dviju glavnih prometnica Hong Konga, a da su autobusi preusmjereni.

Pet ljudi je preminulo kada je požar izbio u gusto naseljenoj stambenoj zgradi u hongkonškom okrugu Kowloon u travnju prošle godine.

Y.Y. Chan, 68-godišnji stanovnik koji je čekao ispred kompleksa, rekao je da iako je požar u njegovom bloku ugašen, "zbog požara posvuda se svejedno osjećate grozno".

"Nije kao da se možemo pomaknuti nekamo. Samo se moramo suočiti sa stvarnošću".

