VIDEO Ogromna eksplozija zatresla Maltu: "Mislila sam da nas bombardiraju, nikad se nisam toliko bojala"

Snažna eksplozija u tvornici vatrometa u području Magtaba rano u ponedjeljak ujutro čula se širom Malte.

Nakon glavne eksplozije u 6:30 u tvornici Ta' Lourdes uslijedio je niz manjih.

Stanovnici prijavljuju razbijene prozore i zgrade koje su se tresle zbog siline detonacije. Čak su se javili i iz okolnih mjesta građani koji su eksploziju čuli s udaljenosti od nekoliko kilometara, dok su drugi opisali da su osjetili udarni val, izvještava Malta Today.

Policija je trenutno na licu mjesta i istražuje incident. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ili evenutalno poginulima.

Jedna osoba koja je u to vrijeme šetala pse u Kennedy Groveu ispričala je zastrašujuće iskustvo.

"Bila sam u Kennedy Groveu sa psima kad sam čuo prvu eksploziju. Isprva sam mislila da je eksplodirala plinska boca. Zatim, otprilike pet minuta kasnije, uslijedile su još tri. Eksplozije su bile toliko snažne da sam osjetila kako mi se kosa diže u zrak, a sva stabla su se zatresla. Psi su potpuno izgubili kontrolu. Nikada se u životu nisam toliko bojala - na trenutak sam iskreno pomislila da nas bombardiraju," ispričala je.

Glasnogovornik Odjela civilne zaštite potvrdio je da je da se incident dogodio u tvornici vatrometa.