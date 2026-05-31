Mijenjali ste liječnika, ali on ne može do vaših starih nalaza? Evo kome se obratiti i kako riješiti problem

Od uvođenja takozvanih e-Kartona liječnici do podataka o svojim pacijentima mogu pristupiti online, putem administrativnih digitalnih platformi koje omogućuju digitalizirane nalaze, povijesti bolesti i slično.

Kod promjene liječnika i dalje je potrebno uzeti stari, fizički karton i odnijeti ga novom liječniku, no treba prenijeti i onaj drugi, elektronički. Iako tu primopredaju obavljaju zdravstveni djelatnici i procedura zahtijeva samo nekoliko klikova, i tu se stvar može zakomplicirati.

Javila se čitateljica koja je maloljetnog sina prebacila od pedijatra svojem liječniku opće medicine, no problem se pojavio kada je trebala savjet oko problematike dok je još bio vrtićke dobi. Novi liječnik nije mogao pristupiti e-Kartonu iako je raniji liječnički tim "otpustio" dokument novom liječničkom timu.

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje provjerili smo što učiniti u takvoj situaciji.

Za početak, nakon što s oba liječnika provjerite da su obavili svoj dio posla, a e-Karton ipak nije vidljiv, potrebno se obratiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U e-mailu koji šaljete na adresu info@hzzo.hr važno je navesti osobni identifikacijski broj (OIB) pacijenta o čijemu je kartonu riječ. Služba HZZO-a podatke će poslati programskoj podršci, koja će, nakon što provjeri gdje je karton, poslati obavijest na vašu e-adresu. Također, javit će i što je učinjeno kako bi se problem riješio, a najčešće e-Karton kod novog liječnika bude dostupan već idućeg dana.

Iz HZZO-a ističu da je prijenos e‑Kartona tehnički pojednostavljen, ali je ključno da se provodi pravodobno kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene skrbi za pacijenta.

"Iako nije propisan strogi rok, očekuje se da se postupak obavi bez odgode upravo radi zaštite pacijenta i dostupnosti podataka za daljnje liječenje. Odmah po promjeni izabranog doktora sustav alarmira starog doktora, od kojega traži otpust kartona. Čim sustav dobije karton, spušta ga novom izabranom doktoru. U slučaju bilo kakvih problema osigurane osobe mogu se obratiti svom izabranom doktoru ili nadležnom područnom uredu HZZO‑a kako bi se status provjerio i postupak ubrzao. Ako izabrani doktor ima problema s prihvatom kartona, može se obratiti svojoj programskoj podršci", poručuju iz HZZO-a.