Kako izgleda obuka za najodgovorniji poziv u državi? Jamče plaću do 1700 eura, a dio obuke vodi proslavljeni Mirko Filipović

Dok većina mladih svoj put još uvijek traži oni su svoj odabrali - odjenuli uniformu, prihvatili odgovornost i vrlo brzo naučili da policijski posao ne staje kad završi smjena jer poziv u pomoć može stići u svakom trenutku. No ovog puta njihov zadatak nije potraga za kriminalcima, nego potraga za pojačanjem - za novim kolegama.

Zato su polaznici Policijske akademije poslali poseban videopoziv namijenjen svima koji vjeruju da mogu više. A kako izgleda život na policijskoj akademiji?

Kad većina ljudi bježi od opasnosti - oni moraju krenuti ravno prema njoj. Prvi stižu na mjesto prometnih nesreća, krvavih obračuna, ubojstava i kriznih situacija u kojima najčešće sekunde odlučuju između života i smrti. Moraju smiriti kaos, zaštititi građane i ostati hladne glave onda kad je najteže. A prije nego što prvi put izađu na ulicu, prolaze obuku koja do krajnjih granica testira njihovu disciplinu, izdržljivost i karakter. Domagoj Mikić otišao je na policijsku akademiju - mjesto gdje opstaju samo najbolji.

Ovdje nema odgađanja alarma, nema kašnjenja i nema nereda. Disciplina ovdje postaje način života.

"Dosta je drugačije od ostalih srednjih škola. Mi ovdje živimo, spavamo, imamo cimere u sobi. Definitivno nezaboravno iskustvo. Drugačije je, ali smo bili spremni odreći se nekih stvari zbog našeg poziva. Ima tu puno odricanja, ali mislim da je to poziv, da nije posao...", govori Rea.

Život ovdje traži odricanje, čvrstinu i red, a svaki novi dan službeno počinje postrojavanjem. Svaka odluka i svaka reakcija moraju biti pod kontrolom. Jer na ulici, granica između reda i kaosa traje svega nekoliko sekundi. Ovdje teoriju predaju ljudi koji su operativu godinama živjeli na terenu. Zato se buduće policajce od prvog dana priprema za stvarne situacije koje ih čekaju kad stvari izmaknu kontroli.

No policajac na terenu često nije sam. Ovdje treniraju i njihovi četveronožni partneri. Psi čiji njuh, brzina i reakcija u sekundi nerijetko znače ključnu prednost na terenu.

Dio obuke vode i vrhunski borci. Dio obuke vode i vrhunski borci, među njima i višestruki MMA i kickboxing prvak Mirko Filipović.

“U čemu je tajna uspjeha? U broju ponavljanja. Znači, ljudi premalo puta to naprave i misle da znaju, ne znaju. To je puno zahvata...”, govori Filipović.

Jer u stvarnim situacijama nema druge prilike. Svaki zahvat mora postati refleks, a svaka reakcija automatska.

Budući policajci obučavaju se i za sve uvjete u vožnji, poligone. A kad obuka dođe do streljane, tvrde instruktori, učenici u pravilu jedva čekaju da započnu i taj stadij.

A kad utihnu zapovijedi i završe treninzi, akademijom se umjesto sirena počne širiti rock’n’roll. Na scenu stupaju Tragovi - bend budućih policajaca.

Na kraju dana, možda ih ne povezuju samo treninzi, pravila i ista uniforma. Povezuje ih osjećaj da su postali dio nečega većeg od sebe. Tim koji će jednog dana čuvati red, sigurnost i tuđe živote.

Načelnik policijske akademije: "Mi smo velika, plava, policijska obitelj"

O budućnosti policijske profesije i mladima koji se obučavaju za ovaj poziv Domagoj Mikić razgovarao je s Josipom Čelićem, načelnikom Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik".

Čelić ističe kako su iskusni predavači i instruktori, koji desetljećima bruse policijski posao na terenu, ključ uspjeha u obuci mladih policajaca.

"Mi volimo reći da smo velika plava policijska obitelj", kazao je.

Policajcem može postati svaki hrvatski građanin koji u trenutku upisa nije stariji od 28 godina. Ne smiju biti prekršajno ni kazneno odgovorni te trebaju ispuniti motoričke sposobnosti potrebne za obuku.

Za policijsku profesiju može se i prekvalificirati. Prijave za policijsku školu traju do kraja srpnja, a za prekvalifikaciju do kraja kolovoza.

"Plaća može biti i do 1700 eura", otkrio je Čelić, a sve detalje oko primanja i obuke u policijskoj akademiji doznajte u videu.