Amerika napala Iran, uslijedio žestok odgovor: Oglasio se Trump

Sjedinjene Američke Države napale su Iran, a akciju su opisale kao samoobranu. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćio je da su izveli seriju napada na iranske vojne ciljeve, točnije na radarske sustave i kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama u mjestu Goruk, na strateški važnom otoku Qeshm u Hormuškom tjesnacu te na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abas.
CENTCOM je naveo da su ovi udari direktan odgovor na "agresivne iranske akcije", koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 u međunarodnim vodama, kao i lansiranje pet dronova koji su predstavljali prijetnju trgovačkim i vojnim brodovima u Hormuškom tjesnacu.
Nakon američkog napada, uslijedio je iranski odgovor usmjeren prema bazama u Kuvajtu.
Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji.
Iran tvrdi da je napad izveden kao direktno upozorenje i osveta za američke udare pokrenute s kuvajtskog tla.
Kuvajtska vojska hitno se oglasila i priopćila da se njihova protuzračna obrana suočila s masovnim neprijateljskim udarima.
Građani su upozoreni na snažne eksplozije koje su odjekivale širom zemlje, a koje su bile rezultat presretanja iranskih projektila.
Ovi američki zračni udari označavaju treće ozbiljno kršenje primirja između Irana i SAD-a otkako je ono dogovoreno početkom travnja.
Najnovija vojna eskalacija događa se u trenucima intenzivnih, ali očito neuspješnih diplomatskih napora između Trumpove administracije i iranskog vodstva.
Dvije su strane proteklih tjedana pokušavale osigurati trajni prekid vatre i postignuti dogovor o potpunom povratku i sigurnom prolasku trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac, no najnoviji sukobi na terenu ozbiljno dovode u pitanje nastavak bilo kakvih pregovora.
Oglasio se američki predsjednik
Američki predsjednik Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži da Iran stvarno želi postići dogovor.
"Iran stvarno želi postići dogovor, i to će biti dobar za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i razni naizgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni PUNO teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati, kada politički hakeri stalno negativno 'cvrkuću', na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže, ili sporije, ili ići u rat, ili ne ići u rat, ili što god. Samo sjednite i opustite se, sve će na kraju dobro ispasti - uvijek ispadne!", napisao je.