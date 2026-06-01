Što ako netko ima zabranjenu tetovažu u Austriji ili Njemačkoj? Ovo su kazne

Tetovaža mladića, privedenog zbog prijetnji i podmetanja požara u Velikoj Gorici u kojem su izgorjeli skupocjeni Lamborghiniji, drugi automobili te je oštećena stambena zgrada, privukla je pažnju javnosti.

Radi se o tetovaži na podlaktici desne ruke na kojoj na njemačkom jeziku piše Meine Ehre heißt Treue, odnosno u prijevodu - Moja čast zove se odanost. Ovaj služeni moto zloglasne nacističke paravojne organizaceije SS-a, zakonom je zabranjen od 1947. u Austriji i Njemačkoj.

No, što se događa ako netko ima tetovirane simbiole iz nacističke ere?

"Tetoviranje simbola iz nacističkog doba na koži samo po sebi nije zločin. Međutim, javno prikazivanje tih tetovaža je zločin", objasnio je dr. Dirk Lammer iz izvršnog odbora Radne skupine za kazneno pravo Njemačke odvjetničke komore (DAV), a prenosi Anwaltauskunft, i dodao kako ne postoji zakon kojim se može narediti osobi da ukloni zabranjenu tetovažu.

Prema članku 86a njemačkog Kaznenog zakona, korištenje simbola neustavnih organizacija je kazneno djelo. Stoga, prikazivanje simbola SS-a može rezultirati zatvorskom kaznom do tri godine ili novčanom kaznom. U ekstremnim slučajevima, može se razmotriti čak i kazneno djelo poticanja na mržnju prema članku 130 njemačkog Kaznenog zakona, koje nosi kaznu od tri mjeseca do pet godina zatvora.

Općenito, nije kazneno djelo trajno tetovirati zabranjeni, neustavni simbol na tijelu, sve dok je prekriven odjećom. No, na izloženim dijelovima tijela u javnosti ih je potrebno prekriti zavojem ili na neki drugi način. Također, slično načelo vrijedi i za zastavu sa svastikom u nečijem domu - ona postaje kazneno djelo tek kada se izloži na prozoru ili na balkonu, jer je tada vidljiva javnosti.

Svatko tko u javnosti vidi zabranjenu tetovažu može podnijeti prijavu policiji, ali ne postoji zakonska obveza za to.

Zakon u Austriji

U Austriji su zabranjeni razni simboli. To uključuje nacističke simbole poput svastike, ali i simbole palestinske terorističke organizacije Hamas, krajnje desničarskih turskih Sivih vukova i militantne Kurdistanske radničke stranke (PKK).

Svatko tko širi ili prikazuje takve zabranjene simbole suočit će se s kaznama do 10.000 eura. Ponovljeni prekršitelji mogli bi se suočiti s kaznama do 20.000 eura.