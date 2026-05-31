Ovisnost o lijekovima iz Azije: U Europi ostala samo jedna tvornica penicilna

Uz medicinsku opremu poput PET CT-a barem je jednako važno imati pristup lijekovima, a njih se u Europi proizvodi sve manje. Pa tako u Europi postoji još samo jedna tvornica u kojoj se odvija cijeli lanac proizvodnje penicilina. Od fermentacije do pretvaranja u gotov proizvod, odnosno antibiotik.

“Pogon u Kundlu je jedna jedina vertikalno integrirana tvornica penicilina izvan Azije. Posljednja u Europi, nema niti jedna ni u Sjedinjenim Američkim državama. Ostali konkurenti su u Aziji, Kini ili Indiji”, rekla je Stephanie Jedner, direktorica pogona u Kundlu.

Nalazi se u malom mjestu Kundl, u austrijskim Alpama. Prostire se na 28 hektara. Slikovito, to vam je kao 37 nogometnih terena. Ta tvornica troši električne energije isto koliko i grad Innsbruck. To je 5. po veličini grad u Austriji, a broji negdje oko 130 000 stanovnika. Jer postrojenje radi 24/7. Ključni su ovi spremnici ili fermentori koji su toliko veliki da se protežu na četiri kata.

“Imamo 10 fermentora i svaki je jako velik. Od 160 do 250 kubičnih metara. Zaista velika proizvodnja”, rekla je Cecile Stolz, voditeljica proizvodnog pogona.

U njima se uzgaja plijesan od koje se dobije penicilin. Oni sadrže hranjivu otopinu. Smjesa se neprestano miješa i opskrbljuje kisikom kako bi se potaknuo brz rast pljesni koja proizvodi penicilin.

“Hranimo je šećerom i ostalim nutrijentima koje treba. i ograničimo šećer koji dobiva, onda gljivica pomisli - imam neprijatelje koji jedu moj šećer i počne se braniti. A kad se brani, počinje proizvoditi penicilin”, rekla je Cecile Stolz, voditeljica proizvodnog pogona.

Koji se onda ekstrahira i pročišćava te u konačnici prerađuje finalni farmaceutski proizvod u antibiotike, injekcije ili sirup. Devet tegljača šećera na dan trebaju kako bi nahranili fermentore, odnosno gljivice.

“Jede 50 000 tona šećera svake godine. To je jako aktivna, ali i jako gladna gljivica”, rekla je Stephanie Jedner, direktorica pogona u Kundlu.

Zbog rata u Ukrajini skočile su cijene šećera pa se okrenulo i laktozi koju nabavljaju od lokalnih mljekara. Troškovi su posljednjih godina skočili.

“Nije samo zbog rata u Ukrajini, to seže još od izbijanja COVID-a. Tu se dogodio velik rast cijena sirovina, ali i rast cijene energije kao i cijene rada", rekao je Glenn Gerecke, glavni direktor za proizvodnju i opskrbu, Sandoz.

Postoje i drugi pogoni u Europi povezani s penicilinom. Ali ovaj u Knudlu je jedini koji obuhvaća sve u proizvodnji penicilina - od fermentacije do gotovog lijeka. Kako to već biva, iz Kine se sad uvoze aktivni farmaceutski sastojci koji se koriste za proizvodnju penicilinskog antibiotika i to, kažu nam, po damping cijenama.

“90% aktivne farmaceutske tvari u Europu stiže iz Kine. To je zbog nabavne cijene, umjesto održive i strateške politike nabave. Kao rezultat toga, došlo je do zatvaranja postrojenja za proizvodnju penicilina diljem zapadnog svijeta”, rekao je Glenn Gerecke, glavni direktor za proizvodnju i opskrbu, Sandoz.

Zbog toga su pisali i Europskoj komisiji. U tvornicu su posljednjih godina uloženi milijuni. A u slučaju potrebe, mogli bi kažu, pokriti potražnju cijele Europe za antibiotikom.