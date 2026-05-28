Kupujete ili prodajete nekretninu? Evo kako ćete se lakše snaći u tom procesu

Za lakše snalaženje na tržištu nekretnina dobro je imati kraj sebe nekoga pouzdanog tko ima sve informacije i tko će vam pomoći na svakom koraku. Uz pravu asistenciju kupcima će biti lakše pronaći pravu nekretninu koja odgovara njihovim potrebama, a prodavateljima će biti jednostavnije prodati.

Kupovina i prodaja stanova nije toliko jednostavan proces. Uključuje puno administracije, a može iziskivati i puno vremena, koje većina nema. Da bi cijeli proces tekao glatko, može pomoći agencija za nekretnine, a kakva je trenutačna ponuda nekretnina, možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

Kupovina ili prodaja nekretnine ne treba biti kompliciran proces

Agencije za nekretnine, kao što je Marex nekretnine, koje vjeruju da nekretnina nije samo objekt već mjesto za život, imat će automatski i drugačiji pristup.

Marex projekt one d.o.o. (Foto: PR)

Bez obzira na to radi li se o kupnji obiteljske kuće, stana, vikendice, zemljišta ili poslovnog prostora, individualni rad sa svakim klijentom pomaže stvoriti odnos povjerenja. Klijenti će tako uvijek dobiti iskren savjet i znati da je netko tu tijekom cijelog procesa.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih neke nekretnine stoje mjesecima u oglasnicima i nikako se ne prodaju su nerealna očekivanja koja prodavatelji imaju, kao i nepoznavanje tržišta. Tu pomaže stručnost agencije, koja osobno obilazi nekretninu, fotografira i procjenjuje po stvarnim tržišnim pokazateljima, bez uljepšavanja.

Agencije će pomoći i s administrativnim i pravnim pitanjima, dvije stvari koje stvaraju najviše stresa. Od provjere vlasničke dokumentacije, preko dolaska do građevinskih i uporabnih dozvola, pa do sigurne realizacije kupoprodaje, kroz cijeli proces vodit će mirno, sigurno i informirano.

Županija u blizini Zagreba postaje sve popularnija, a više se traže i nekretnine na moru

Interes za nekretninama posljednjih godina sve više raste, i u kontinentalnom dijelu Hrvatske i na obali. Posebno se ističe Krapinsko-zagorska županija, koja privlači kupce zahvaljujući blizini Zagreba i dobroj prometnoj povezanosti, mirnijem načinu života i sve traženijem spoju prirode i urbane dostupnosti.

Marex projekt one d.o.o. (Foto: PR)

Istovremeno raste i potražnja za nekretninama na moru, na području Zadarske županije, s posebnim naglaskom na Dugi otok. Kupci ondje najčešće traže apartmane za odmor, kuće uz more, zemljišta i investicije za turistički najam ili dugoročno ulaganje.

Od agencije se traži iskrenost i stručnost

Iza svake uspješne suradnje i dalje stoje ljudi. Klijenti žele osjećaj da ih netko razumije, da je s njima iskren, ali i da zna što radi. Marex nekretnine zadovoljit će sve te kriterije, a više o njihovoj ponudi pogledajte na stranici Bijelo Jaje.