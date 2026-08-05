Osvojio milijun eura na lutriji, a onda je užasnut shvatio da je listić u smeću: "Ova je priča gotovo čudesna"

Sretni dobitnik milijun eura na lutriji zamalo je ostao bez vrijednog dobitka. Njegov propust pokrenuo je lavinu solidarnosti.

Roberto Nicola Toscano, direktor tvrtke Sanb, koja se bavi prikupljanjem i prijevozom otpada u talijanskim općinama Bitonto, Terlizzi, Corato i Ruvo di Puglia ispričao je nevjerojatnu situaciju s kojom su se susreli.

Muškarac koji je oduvijek igrao iste brojeve na listiću lutrije, povezane s voljenom osobom, ponovno je to učinio. No ovaj put upravo su ti brojevi izvučeni.

"Ova je priča gotovo čudesna", rekao je Toscano novinskoj agenciji Ansa.

Pravilo lutrije da u slučaju dobitka prodajno mjesto može isplatiti samo male iznose, dok se za veće treba otići u posebnu poslovnicu, zbunilo je dobitnika koji je listić bacio u smeće.

Kad se vratio kući, članovi njegove obitelji navodno su mu rekli da su nakon dugo vremena ti brojevi izvučeni i tada je shvatio nesporazum.

"Svi zajedno otišli su u lutriju i shvatili da je listić već pokupila tvrtka za prikupljanje otpada. Tako je započela utrka za dobitnim listićem", ispričao je Toscano.

Tvrtka je rekonstruirala cijeli lanac opskrbe, od trenutka preuzimanja do isporuke u kompaktoru, piše Quotidiano.

"Nakon što je vozilo locirano, pojavio se još jedan problem - nije se moglo isprazniti u našim prostorijama zbog moguće kontaminacije otpadom. Kontaktirali smo tvrtku u području Barija koja nam je omogućila sortiranje i jutros smo počeli tražiti", dodao je direktor.

U 5:30 ujutro operater je, srećom, pronašao listić od milijun eura.

"Bio je u vrećici s rupom zajedno s drugim oštećenim srećkama: ova je bila jedna od rijetkih neoštećenih", kaže Toscano, koji priznaje da je dodirnuo sretnu srećku kako bi njemu možda donijela sreću.

Na kraju, kupio je srećku i dobio 50 eura.