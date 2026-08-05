Strava u Francuskoj: Dovezli se autom i iz jurišne puške pucali po mladima

Prema više izvora, žrtve su u dobi između 15 i 22 godine.
Prema prvim nalazima istrage, automobil se oko 22:30 zaustavio u blizini skupine ljudi, a osobe s kapuljačom koje su se nalazile u vozilu zapucale su iz jurišne puške. Počinitelji su još uvijek na slobodi, piše France Info.
🚨🇫🇷 FUSILLADE À VALENCE 😨 Une voiture s’arrête au niveau d’un groupe de personnes, des tirs de fusil d’assaut retentissent… puis le véhicule repart.
➡️ Six personnes âgées de 15 à 22 ans ont été blessées, dont une dont le pronostic vital est engagé. Un véhicule incendié,… pic.twitter.com/4QK4bzqc50