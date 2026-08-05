Strava u Francuskoj: Dovezli se autom i iz jurišne puške pucali po mladima

🚨🇫🇷 FUSILLADE À VALENCE 😨 Une voiture s’arrête au niveau d’un groupe de personnes, des tirs de fusil d’assaut retentissent… puis le véhicule repart.



➡️ Six personnes âgées de 15 à 22 ans ont été blessées, dont une dont le pronostic vital est engagé. Un véhicule incendié,… pic.twitter.com/4QK4bzqc50