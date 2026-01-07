Trumpova administracija objavila prehrambene smjernice: "Objavljujemo rat"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u srijedu je objavila nove prehrambene smjernice koje Amerikancima preporučuju da jedu više proteina i manje šećera te da izbjegavaju visoko prerađenu hranu.

Dokument je najnoviji doprinos agendi "Učinimo Ameriku ponovno zdravom" (MAHA), nazvanoj po društvenom pokretu koji podržava ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr.

On i drugi dužnosnici, uključujući ministricu poljoprivrede Brooke Rollins, provode ciljeve MAHA politike koji među ostalim uključuju ukidanje dosadašnjih preporuka o cijepljenju djece protiv nekoliko bolesti.

Kennedy i Rollins obećali su pojednostaviti prehrambene smjernice i ukloniti ono što su opisali kao neprimjeren utjecaj prehrambenih tvrtki na prehrambene savjete.

Američko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvo poljoprivrede svakih pet godina objavljuju nacionalne prehrambene preporuke.

Nova verzija donosi neke promjene koje je Kennedy ranije najavio, uključujući snažno odvraćanje od konzumacije visoko prerađene hrane i od dodanog šećera.

Kennedy i njegovi pristaše iz agende MAHA ističu visoku potrošnju šećera i prerađene hrane kao čimbenike koji doprinose porastu kroničnih bolesti.

"Danas naša vlada objavljuje rat dodanom šećeru", rekao je Kennedy na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Savjeti o davanju prednosti voću, povrću i cjelovitim žitaricama te ograničavanju unosa zasićenih masti na 10 posto dnevnih kalorija ostaju nepromijenjeni.

Kennedy je rekao da će pridržavanje ovih preporuka smanjiti troškove zdravstvene zaštite, što je ključno pitanje za republikance uoči međuizbora 2026. godine.

"Nove smjernice prepoznaju da je cjelovita hrana bogata hranjivim tvarima najučinkovitiji put do boljeg zdravlja i nižih troškova", rekao je Kennedy.

Novim dokumentom preporučuje se odraslima da konzumiraju između 1,2 i 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine dnevno, što je više od prethodne preporučene dnevne količine od 0,8 grama.

Također se potiče konzumacija punomasnih mliječnih proizvoda, što predstavlja odmak od desetljećima stare politike favoriziranja proizvoda s niskim udjelom masti radi smanjenja zdravstvenih rizika prehrane bogate mastima.

U novoj verziji izostavljena je dugogodišnja preporuka da odrasli ograniče unos alkohola na jedno ili dva pića dnevno, a umjesto toga navodi se samo da bi odrasli trebali "konzumirati manje alkohola radi boljeg općeg zdravlja".

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da ove preporuke odražavaju mišljenje stručnjaka i da će, kako se budu primjenjivale, donijeti bolje javnozdravstvene rezultate.

Dokument navodi da se "nikakva količina dodanih šećera ili nenutritivnih sladila ne preporučuje niti se smatra dijelom zdrave ili hranjive prehrane" te da, ako se konzumiraju, dodani šećeri ne bi smjeli prelaziti 10 grama po obroku.

Prethodne smjernice su dopuštale da se mala količina šećera može dodati zdravijoj hrani kako bi se ispunili prehrambeni ciljevi, bez prekoračenja 10 posto dnevnih kalorija.

Novi dokument također navodi da treba izbjegavati visoko prerađenu hranu te hranu i pića s umjetnim aromama, niskokaloričnim sladilima i bojilima.