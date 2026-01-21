Analitičari o Trumpu: "Ako izda naredbu napada na Grenland - prekršio je zakon. Vojska ga može izvesti pred vojni sud"

Dva američka stručnjaka Brett Wagner, profesor na Američkom pomorskom ratnom učilištu, te J. Holmes Armstead, bivši profesor istoimenog učilišta, iznijeli su zanimljive opservacije o idejama Donalda Trumpa da preuzme Grenland, milom ili silom.

U članku za San Francisco Chronicle podsjećaju da su prošla vremena kad je nizozemska Zapadnoindijska kompanija kupila otok Manhattan od američkih Indijanaca za 24 dolara vrijedne perle i nakit. "Propali bivši investitor u nekretnine s Manhattana", kako opisuju Trumpa, "sada misli da bi ista formula trebala funkcionirati za njega u 21. stoljeću, da bi trebao moći kupiti Grenland - ili anektirati našeg susjeda na sjeveru vojnom silom ako ga ne žele prodati."

Podsjećaju da je "Trumpov glupi plan" da Kanadu učini 51. saveznom državom možda ispao iz fokusa, barem zasad, a Grenland, kao dio Danske, došao je u prvi plan. Uz Trumpa, barem jedan republikanski član Kongresa već je predložio zakon koji podržava Grenland kako bi postao najnovija zvijezda na zastavi.

Donald Trump - 5 Foto: Afp

"Budimo jasni: Kanada, Danska i Sjedinjene Američke Države (zajedno s Velikom Britanijom, Francuskom, Njemačkom i 26 drugih suverenih država) su saveznici NATO-a, pravno obvezani prema međunarodnom pravu ugovorom, koji je ratificirao Senat, koji ima punu težinu zakona u Sjedinjenim Američkim Državama. Točka", rezolutni su autori članka.

Ističu da bi poslušnost američke vojske naredbi o "aneksiji" saveznika NATO-a, silom, zastrašivanjem ili na drugi način, bila očito nezakonita, kazneno djelo kažnjivo zakonom.



"NATO je više od samog pakta o međusobnoj obrani; to je živi, ​​dišući savez u kojem vojske zajednički treniraju i djeluju. Naši saveznici su iste nacije koje su nam se pridružile, u solidarnosti, na bojištima Afganistana i Iraka nakon napada 11. rujna, kada se tadašnji predsjednik George W. Bush pozvao na klauzulu o zajedničkoj obrani u članku 5. sporazuma NATO-a, gdje se napad na jednog smatra napadom na sve. Valja napomenuti da je Danska bila jedan od naših prvih saveznika koji su se okupili u našoj obrani i stupili na teren; Danci i Grenlanđani pretrpjeli su najveće žrtve po glavi stanovnika od bilo koje nacije u koaliciji. Nezamislivo je da bi bilo koji pripadnik naše vojske ikada maknuo prst protiv naše braće u NATO-u. Pogotovo Danske. Pogotovo Grenlanda", podsjećaju Wagner i Armstead.

Donald Trump - 4 Foto: Afp

Nadalje ističu kako se Trump grdno vara ako misli da je ovo samo još jedna norma koju može probiti. Navode da su Danci najavili da Grenland neće pustiti tek tako. A Trump je po njima zbilja "napredovao" od toga da je u prvom mandatu "zveckao" prijetnjom izlaska iz NATO-a, a da sada "zvecka" napadom na jednu od članica istog tog saveza. Pritom vrhunski ironično najavljuje svoj preventivni napad na Grenland kako ga ne bi napali Rusija i/ili Kina.

Autori prozivaju ljude oko Trumpa da mu ne govore stvarne činjenice, pa će umjesto njih to učiniti oni.

Donald Trump - 3 Foto: Afp

"Ako bi Trumpova nerazumna prijetnja aneksijom Grenlanda ikada postala stvarna naredba - bila bi ilegalna. Nije važno što je naredba došla od 'nadređenog časnika'. Objesili smo 12 nacističkih ratnih zločinaca nakon Nürnberških procesa zbog istog ponašanja. 'Samo izvršavanje naredbi', kao u Nürnbergu, neće biti izgovor. Čak i ako ta naredba dolazi od predsjednika. Samo zato što je vrhovni zapovjednik oružanih snaga naše zemlje ujedno i naš legalno izabrani predsjednik, sa svim ovlastima koje su mu dodijeljene za tu visoku dužnost, to ni na koji način ne podrazumijeva da predsjednik ima neograničenu moć nad vojskom. Predsjednik također mora poštivati ​​zakon ili se suočiti s posljedicama", napominje autorski dvojac.

Wagner i Armstead svjesni su da je Trump isčistio vojni kadar od mnogih "svojeglavaca" u vojsci, kao i mnogo vojnih pravnika, jer je računao da će kršiti ili potkopavati zakone SAD-a. No, autori se uzdaju da će se među četverozvjezdanim generalima - za koje vjeruju da već raspravljaju o tome - naći dovoljno spremnosti i odlučnosti da odbiju takvu zapovijed.

"Razumno je očekivati ​​da će Trump u tom trenutku pokušati učiniti ono što uvijek čini: probiti se kroz normu, izmisliti opravdanje u hodu i pronaći si lakeja koji će izvršavati njegove naredbe. Srećom za američku demokraciju i za budućnost naše vojske, stvari ne funkcioniraju tako", optimistični su autori.

Donald Trump - 1 Foto: Afp

Naredba da se izvrši vojna akcija protiv našeg saveznika u NATO-u znači da je zakon prekršen.

"U tom trenutku zapovjednik Vojnog okruga Washington - časnik koji ima kaznenu nadležnost, putem Jedinstvenog zakonika vojnog pravosuđa, nad svim vojnim osobljem u saveznom okrugu, uključujući vrhovnog zapovjednika - ne bi izveo Trumpa pred suca ili porotu njegovih kolega, kao što je slučaj na građanskom sudu, već pred vojni sud. Taj bi sud bio ovlašten suditi za ratne zločine na pravnom mjestu gdje Vrhovni sud nema ovlasti dati imunitet, kao što je to učinio u svojoj kontroverznoj presudi iz 2024. u predmetu Trump protiv Sjedinjenih Država. Umjesto toga, zapovjednik okruga imao bi ovlasti, mehanizam i svetu dužnost provesti uhićenje Trumpa i pokrenuti kazneni postupak", opisuju Wagner i Armstead taj nevjerojatni hipotetski scenarij.

Neistražen je to teritorij, blago rečeno, ali opet, takva su bila i Nürnberška suđenja. I svi se sjećaju kako su završila, podsjećaju autori na kraju svoje analize.