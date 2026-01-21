Francuska traži NATO-ovu vojnu vježbu na Grenlandu

Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od svojeg cilja da kontrolira Grenland, odbijajući isključiti zauzimanje tog arktičkog otoka silom.

Trump pojačava prijetnje da bi mogao silom anektirati Grenland, a njegove izjave dovele su u pitanje desetljećima star savez sigurnosti u Europi, predvođen SAD-om.

Sada je Francuska zatražila da NATO održi vojnu vježbu na Grenlandu i spremna je u njoj sudjelovati, priopćila je Elizejska palača, piše CNN.

Francuska je, zajedno s drugim europskim zemljama, tijekom proteklog tjedna rasporedila dio vojnog osoblja na Grenland kako bi sudjelovali u zasebnoj zajedničkoj vježbi koju predvodi Danska.

Govoreći u Davosu u utorak, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Europa neće popuštati nasilnicima niti biti zastrašena, oštro kritizirajući Trumpove prijetnje uvođenjem visokih carina ako Europa ne dopusti da Sjedinjene Države preuzmu Grenland.

Francuski predsjednik svoj je govor održao nakon što je Trump zaprijetio visokim carinama na francusku proizvodnju vina i šampanjaca te objavio njihovu privatnu korespondenciju, prekršivši time nepisano pravilo diplomatske diskrecije.

Što je NATO-ova vojna vježba?

NATO-ove vježbe raspisuje NATO-ov zapovjednik, a mogu biti različitog opsega - od nekoliko časnika do "vježbi punog obujma koje uključuju borbene scenarije s avionima, ratnim brodovima, topništvom, oklopnim vozilima i tisućama vojnika", objašnjava se na NATO-ovoj internetskoj stranici.

Zemlje članice NATO-a sudjeluju u vježbama pružajući nacionalne doprinose u obliku vojnika, opreme ili druge vrste podrške. "Zemlje koje sudjeluju u pravilu same financiraju svoj nacionalni doprinos", navodi NATO.