Poduzetnici upozoravaju da je sustav i dalje u kaosu: Počele su i pripreme za peticiju

Tri tjedna nakon uvođenja, novi sustav Fiskalizacije 2.0 i dalje ne radi bez poteškoća. Poduzetnici i obrtnici prijavljuju brojne probleme u svakodnevnom poslovanju.

Problemi uključuju nedostatak ažuriranih šifri za usluge i robu, poteškoće u kategorizaciji djelatnosti prema NKD-u te neusklađenost između različitih posrednika e-računa, zbog čega računi ponekad ne stignu u poreznu aplikaciju.

Unatoč poteškoćama, u 20 dana sustav je obradio više od 3,3 milijuna računa. Hrvatske obrtničke i gospodarske komore provodile su edukacije i prihvatile dio prigovora, no poduzetnici traže dodatnu pomoć i stabilizaciju sustava.

Upravo zbog tehničkih problema, priprema se peticija poduzetnika s nekoliko zahtjeva, uključujući period privremenog nekažnjavanja dok se sustav u potpunosti ne stabilizira i dok se ne donese Pravilnik. Iz Porezne uprave poručuju da se eventualne greške uglavnom javljaju kod posrednika, a sve prijave obrađuju se u najkraćem roku.

