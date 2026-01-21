Iza Trumpove ideje o Grenlandu stoje milijarderi Silicijske doline? Procurili njihovi planovi za otok

Sudbina Grenlanda postala je glavno svjetsko geostrateško i političko pitanje, a Reuters je još 10. travnja prošle godine pisao kako neki investitori iz Silicijske doline i Trumpovi suradnici razmatraju ideju da Grenland postane američki projekt i tehnološki "freedom city".

U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump kao mantru ponavlja da Sjedinjene Države "moraju imati Grenland" radi nacionalne i globalne sigurnosti jer će ga u protivnom zauzeti Rusija ili Kina. Zbog Grenlanda je izbio sukob Trumpa i Europe, a neke članice poslale su vojnike na taj udaljeni sjeverni otok.

U kontekstu informacija koji je objavio Reuters postavlja se pitanje tko stoji iza Trumpove ideje o preuzimanju Grenlanda i koja je krajnja namjera.

U nastavku članka prenosimo dijelove teksta koji je Reuters objavio u travnju.

Dok Trumpova administracija intenzivira napore da od Danske otkupi Grenland - ili ga preuzme silom - neki tehnološki investitori iz Silicijske doline vide taj otok kao lokaciju za tzv. slobodni grad, libertarijansku utopiju s minimalnom korporativnom regulacijom. Potvrdile su to tri osobe s kojima je Reuters razgovarao.

Razgovori su u ranoj fazi, ali ideju je ozbiljno shvatio Trumpov kandidat za veleposlanika Danske Ken Howery, koji će voditi pregovore o akviziciji Grenlanda, rekli su izvori. Howery je bio suosnivač tvrtke rizičnog kapitala s tehnološkim milijarderom Peterom Thielom, vodećim zagovornikom takvih gradova s niskom regulacijom. Howery je također dugogodišnji prijatelj Elona Muska. Odbio je komentirati te tvrdnje, a ni Bijela kuća nije željela dati komentar.

Jedna od vizija novog Grenlanda je da bi otok mogao biti središte za umjetnu inteligenciju, autonomna vozila, svemirska lansiranja, mikronuklearne reaktore i brze željeznice.

Zagovornike ideje za uspostavljanje gradova s niskom regulacijom i poticanjem izvrsnosti diljem svijeta Trump je obećao podržati u predizbornom videu iz 2023. godine.

Grenland je otprilike tri puta veći od Teksasa i ima samo 57.000 stanovnika. No, otok je strateški važan za američku vojsku, koja ondje ima bazu, i sadrži značajne naslage minerala.

Trump je odbio isključiti mogućnost zauzimanja Grenlanda vojnom silom ako ga Danska ne proda.

"Moramo imati Grenland", rekao je Trump krajem prošlog mjeseca, dok je njegov potpredsjednik J. D. Vance posjetio američku vojnu bazu na otoku.

Vance je posjetio Grenland sa suprugom Ushom Vance, a posjet je izazvao prosvjede Grenlanđana, koji se, pokazuju ankete, u velikoj mjeri protive pridruživanju Americi. Otok je u vlasništvu Danske, ali ima samoupravu. Novi grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen rekao je da posjet SAD-a pokazuje "nedostatak poštovanja".

Obraćajući se vojnicima u američkoj vojnoj bazi, Vance je optužio Dansku da nije zaštitila Grenland od "vrlo agresivnih upada Rusije, Kine i drugih zemalja", ali nije naveo dokaze o tim upadima.

Danska vlada odbila je komentirati ideju da američki tehnološki investitori ondje osnuju grad. Grenland nije odgovorio.

Investitor rizičnog kapitala Marc Andreessen, neformalni savjetnik Muskova Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), dio je konzorcija tehnoloških investitora koji želi izgraditi grad na pašnjacima izvan San Francisca. Još jedan ulagač u rizični kapital i neformalni savjetnik DOGE-a, Joe Lonsdale, također promiče gradove s niskom regulacijom. U izjavi za Reuters Lonsdale je slavio "širenje naše zemlje na Grenland", ali nije komentirao planove za grad tamo.

Thiel i Andreessen, vodeći zagovornici i financijeri pokreta startup-gradova, među onima su koji podržavaju osnivanje ispostave na Grenlandu, rekla su dva izvora. Reuters nije mogao utvrditi lobiraju li aktivno dvojica milijardera kod Trumpove administracije za grad na Grenlandu.

Andreessen je odbio to komentirati. Thielov glasnogovornik Jeremiah Hall rekao je: "Peter nije uključen ni u kakve planove ili razgovore u vezi s Grenlandom." Musk nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

"Moramo izgraditi Terminus na Zemlji"

Thiel je, zajedno s Andreessenom i Shervinom Pishevarom, investirao u Pronomos Capital, tvrtku rizičnog kapitala koja je pokrenula šest projekata poveljnih gradova globalno, tvrdi osnivač Patri Friedman, unuk ekonomista Miltona Friedmana. Pronomos je također investirao u Praxis, pothvat za izgradnju grada koji je u listopadu objavio financiranje od 525 milijuna dolara. Među investitorima Praxisa su Lonsdale, fond koji su pokrenuli izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i njegova braća te Pishevar.

Suosnivač Praxisa Dryden Brown rekao je za Reuters da su druge tvrtke pristupile Praxisu u vezi s pomoći pri osnivanju grada na Grenlandu. Brown, koji je prošle godine posjetio Grenland, zagovara izgradnju grada ondje dijelom i zato što bi njegovo surovo okruženje moglo poslužiti kao poligon za kolonizaciju Marsa, jedne od najvećih Muskovih ambicija.

"Moramo izgraditi prototip Terminusa na Zemlji prije odlaska na Mars", objavio je Brown na X-u u studenom, koristeći Muskov izraz za naselje na crvenom planetu: "Vjerujem da je Grenland to mjesto, @elonmusk."