Pljušte kritike na sporazum SAD-a i Irna, proglašen lošim za Ameriku: "Te budale koje misle..."

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je kritike u četvrtak nakon što je potpisao sporazum s Iranom za koji se čini da uglavnom ide u prilog Islamskoj Republici i koji odgađa središnje pitanje nuklearnog programa do idućih pregovora.

Iduća faza pregovora bi trebala početi u petak u Švicarskoj, no pakistanski premijer Šehbaz Šarif je najavio da im neće prisustvovati. Iranska novinska agencija Tasnim je također dovela sporazum u pitanje kada je objavila da se prisutnost delegacije iz Teherana tek treba potvrditi.

Dolazak glavnog iranskog pregovarača Momahada Bager Galibafa i američkog potpredsjednika JD Vancea je najavljen ranije ovog tjedna, no otada se nisu pojavile nikakve nove informacije.

Američki predsjednik brani sporazum nakon što je naišao na skepticizam u vlastitoj zemlji.

"Te budale koje misle da nisam bio dovoljno strog prema Iranu dok je burza dosegla rekordne visine, a cijene nafte strmoglavo padaju, zavidne su, neiskrene ili glupe", objavio je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Večer ranije je u francuskom Versaillesu potpisao memorandum o razumijevanju radi okončanja sukoba koji su 28. veljače započele Sjedinjene Američke Države i Izrael, a u kojem su poginule tisuće ljudi, prvenstveno u Iranu i Libanonu, te je poremećeno globalno gospodarstvo.

Sporazum je s iranske strane potpisao predsjednik Masud Pezeškijan koji je pozdravio povijesni dokument koji potječe iz moćnog Irana i "priznaje neuspjeh Sjedinjenih Država".

Teheran zaista može biti zadovoljan jer je osigurao obećanje o oslobađanju zamrznute iranske imovine u inozemstvu te suspenziji američkih sankcija protiv iranske nafte čim se sporazum implementira, piše AFP.

No, stanovnici iranskog glavnog grada su oprezni kada je riječ o očekivanim učincima postignutog dogovora.

"Zaista sumnjam da će potrajati", kazala je 54-godišnja psihologinja Mina koju je AFP intervjuirao u Parizu.

"Možda će se nakon 60 dana (pregovora o konačnom tekstu) borbe nastaviti. Sjedinjene Države traže da Iran preda svoj uranij i ostavi Libanon na miru, što Islamska Republika odbija. Stoga sam gotovo sigurna da se ovaj sporazum neće održati", dodala je.

Američki mediji su veoma kritični prema sporazumu. Čak i Fox News, omiljena televizija američkog predsjednika, daje mnogo prostora onima koji "tvrde da okvir nudi Iranu ogromne financijske pogodnosti, a da pritom ne traži uklanjanje njegove nuklearne infrastrukture".

Novi napadi u Libanonu

Sporazum koji su objavili Washington i Teheran poziva na trenutačno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je Iran uglavnom zatvorio nakon početka rata, te istovremeno ukidanje američke blokade iranskih luka.

Ta je odredba sporazuma dovela do pada cijena nafte, pri čemu je cijena sirove nafte Brent pala na oko 78 dolara po barelu. Prije rata je njena cijena iznosila između 60 i 70 dolara.

Naim Kasem, čelnik proiranske libanonske milicije Hezbolah, također vidi sporazum kao "veliku pobjedu" Irana kojem je zahvalio na tome što je inzistirao da se u njega uključi sukob u Libanonu.

Pozvao je da se sporazum "iskoristi" kako bi se "izbacilo Izrael" iz libanonskog teritorija, potičući Bejrut da zaustavi izravne pregovore s Izraelom koji su započeli u travnju pod pokroviteljstvom Washingtona.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun je ranije ustvrdio da je riječ o procesu koji je "neovisan" o američko-iranskom dogovoru u koji Izrael nije uključen.

Od najave zaključenja sporazuma u ponedjeljak ubijeno je najmanje osam osoba u izraelskim zračnim napadima u Libanonu, uključujući troje u četvrtak.

JD Vance kritizira "paniku" Izraela

Američki potpredsjednik JD Vance je u intervjuu objavljenom u četvrtak kritizirao Izrael zbog "čudne panike" glede sporazuma između SAD-a i Irana dok Trumpova administracija nastoji utišati kritike na račun dogovora.

Izraelski dužnosnici iz svih dijelova političkog spektra, uključujući neke saveznike premijera Benjamina Netanyahua, kritizirali su sporazum tvrdeći da ne rješava njihovu zabrinutost za iranski nuklearni i raketni program te da će onemogućiti izraelske vojne operacije protiv Hezbolaha u Libanonu.

"Postoji ta čudna panika u izraelskom sustavu koju sam primijetio, gdje oni pretpostave da će se sve što se razmatra, a da je dobro za Iran, da će se to i ostvariti, a da Iranci pritom ne mijenjaju svoje ponašanje", kazao je Vance u intervjuu za New York Times.

"Sporazum nije tako napisan", poručio je.

SAD neće ukloniti sankcije protiv Irana ako budu i dalje financirali terorističku organizaciju, kazao je američki potpredsjednik, što se očito odnosilo na Hezbolah koji Washington duže vrijeme smatra stranom terorističkom organizacijom.