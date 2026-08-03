Toplinski val na vrhuncu: Izdržite još malo, stigao je datum kada konačno dolazi osvježenje

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PišeDNEVNIK.hr, 03. kolovoza 2026. @ 20:35 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Vrijeme sutra donosi nastavak paklenog toplinskog vala. Detalje donosi meterolog Patrik Jureša.
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