Toplinski val na vrhuncu: Izdržite još malo, stigao je datum kada konačno dolazi osvježenje

Nastavlja se toplinski val. Rezultat je to prostranog polja blago povišenog tlaka zraka, a zbog vrućine je najviše, crveno upozorenje izdano za cijelu unutrašnjost te sjeverni Jadran. Međutim, krajem tjedna će prema nama pritjecati nešto hladniji i nestabilniji zrak po visini koji bi mogao donijeti osvježenje, ali i nevrijeme.

Ujutro opet vedro i sunčano. Vjetar slab jugoistočni, na obali burin koji će u drugom dijelu jutra okretati na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 u unutrašnjosti, za koji stupanj niža u gorju, a na moru većinom između 22 i 26 gdje će noćas biti i neugodno toplo.

Vrijeme sutra

U središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne u Podravini i Međimurju do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 37 do 39.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i dalje vrlo vruće s obiljem sunca. Puhat će slab, poslijepodne i umjeren jugoistočni vjetar. Termometri će u najtoplijem dijelu dana pokazivati od 38 do čak 40 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju također vruće i sunčano, poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre te u gorju gdje može biti i pokojeg pljuska. Vjetar uglavnom slab do umjeren, u višem gorju jugozapadni, a uz obalu Istre i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura na moru od 32 do 37, u gorju stupanj-dva niža.

Dalmacija nastavlja biti sunčana i vrlo vruća. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za lokalni pljusak u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura između 33 i 38.

Temperatura mora još je malo porasla, mjeri se od 26 do čak 29 stupnjeva. UV indeks uglavnom vrlo visok.

Sljedećih dana na kopnu i dalje sunčano i vrlo vruće. U srijedu i četvrtak poslijepodne uz lokalni razvoj oblaka moguć je poneki lokalni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U petak od sredine dana malo nestabilnije pa su pljuskovi mogući i drugdje, a mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, u srijedu na istoku do umjeren jugoistočni, a zatim sjeveroistočni i sjeverni. U petak će dnevna temperatura zraka malo pasti.

Na moru se nastavlja vrlo vruće, u četvrtak i petak ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a noću i ujutro i burin.

U tjednu pred nama bit će i do 15 litara po četvornom metru manje oborine nego što je to uobičajeno, a i temperature će biti više od uobičajenih - u gorskim i istočnim predjelima i do 8 stupnjeva. To dakako ne pogoduje poljoprivrednicima, koji nužno moraju navodnjavati, što će nažalost potrajati i ovaj tjedan jer dugotrajnija oborina još nije na vidiku. Jedino vjerojatno je, prema trenutačnim materijalima, osvježenje za vikend, počevši od petka, u vidu pljuskova s grmljavinom i mogućeg nevremena. Temperatura će tako krajem tjedna pasti za nekoliko stupnjeva.