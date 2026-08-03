Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
STIGLI REZULTATI

Nalaz nije sjajan: Turudić otkrio detalje istrage o otpadu u Lici i najavio nove izvide

PišeHina, 03. kolovoza 2026. @ 22:25 komentari
Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik
Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik Foto: Ronald Gorisc/Cropix
Ivan Turudić potvrdio je da je vještačenje pokazalo zagađenje u Lici.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Tankeri i ratno zrakolpovstvo, AI ilustracija
    "GPS-a SA NEBESA"

    Zaboravite na blokadu brodova: Iran i Kina udarili na nevidljivu točku bez koje zapadni svijet ne funkcionira
  2. Nesreća u Italiji
    Crni vikend u Italiji

    FOTO U sudaru kampera i autobusa poginulo šestero ljudi, deseci ozlijeđenih
  3. Sveti Križ Začretje - 2
    teška tragedija

    Detalji užasa u Začretju: Majka se namjeravala rastati, 46-godišnjak po kući postavio kamere
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Mladić u kući aktivirao eksplozivnu napravu: Ozlijeđene tri osobe
drama kod bosiljeva
Mladić u kući aktivirao eksplozivnu napravu, s njim su bili otac i brat! Eksplozija izbila dva zida
Užas kod Garešnice: Vozač autom sletio u jarak i poginuo
prevrnuo se automobil
Tragedija kod Garešnice: Vozač sletio u jarak i poginuo
Turudić: Spreman sam objaviti rezultate vještačenja o otpadu u Lici
STIGLI REZULTATI
Nalaz nije sjajan: Turudić otkrio detalje istrage o otpadu u Lici i najavio nove izvide
Zadarski gradonačelnik apelira na štednju vode, no redukcija za sada neće biti
STIGAO APEL
Hoće li Zadar ostati bez vode? Gradonačelnik poslao jasnu poruku: "Morali bi pribjegavati nekim težim mjerama"
Zbog niskog vodostaja Dunava izronili potopljeni nacistički ratni brodovi
POVIJESNA ATRAKCIJA
Nesvakidašnji prizor na Dunavu: Zbog ekstremne suše izronili brodovi iz Drugog svjetskog rata
Otkriven uzrok sudara u kojem je ozlijeđena slovenska predsjednica
Na povratku iz Hrvatske
Otkriven uzrok sudara u kojem je ozlijeđena slovenska predsjednica
Zastrajeli GPS gubi bitku: Kako ometanje satelita ugrožava globalnu ekonomiju i vojsku
"GPS-a SA NEBESA"
Zaboravite na blokadu brodova: Iran i Kina udarili na nevidljivu točku bez koje zapadni svijet ne funkcionira
Težak sudar kampera i autobusa u Italiji
Crni vikend u Italiji
FOTO U sudaru kampera i autobusa poginulo šestero ljudi, deseci ozlijeđenih
Detalji užasa u Začretju: Majka se namjeravala rastati, 46-godišnjak po kući postavio kamere
teška tragedija
Detalji užasa u Začretju: Majka se namjeravala rastati, 46-godišnjak po kući postavio kamere
Nevjerojatna scena na plaži: Izvukli 700.000 eura, sada je otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Nevjerojatne scene
VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Vojska razbila stijene u Dunavu, sazvan krizni sastanak
Ugašen jedan reaktor
Vojska razbila stijene u Dunavu, sazvan krizni sastanak
Mladić u kući aktivirao eksplozivnu napravu: Ozlijeđene tri osobe
drama kod bosiljeva
Mladić u kući aktivirao eksplozivnu napravu, s njim su bili otac i brat! Eksplozija izbila dva zida
Mještanin ulovio vandala koji je oskvrnuo kip u Međugorju 22
STRAH JE BIO PRISUTAN
Ispovijest Ivana koji je ulovio vandala iz Međugorja: "Ovo je stalno ponavljao"
Požar u obiteljskoj kući izazvan je namjerno: Čekaju se nalazi obdukcije 12
Nezapamćena tragedija
Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti takvo nešto"
Stotine oduševljenih na koridi u Dicmu, a Luka Oman poručio: "Primitivno i jadno, to nije hrvatska tradicija" 1:01 4 7
ZABAVA KOJA DIJELI DRUŠTVO
VIDEO Ludnica na našoj koridi, stigle i oštre reakcije: "Primitivno i jadno, to nije hrvatska tradicija"
Papa poručio mladima u Međugorju da se mole Gospi nekoliko dana nakon vandalizma 6
Stigli ljudi iz 73 zemlje
Papa poslao poruku nakon paljenja oltara i oskvrnuća Gospinih kipova u Međugorju
Kruži dramatična snimka: Policija kamenjem gađa tinejdžera koji pokušava doći do Ceute 5
migrantska kriza
Kruži dramatična snimka: Policija kamenjem gađa tinejdžera koji pokušava doći do Ceute
Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka je nedavno odselila 4
STRAVA KAKVA SE NE PAMTI
Novi detalji nezapamćene tragedije u Zagorju: Djeca imala ozljede od oštrog predmeta?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nevjerojatna scena na plaži: Izvukli 700.000 eura, sada je otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Nevjerojatne scene
VIDEO Kupači se borili za vreće novca koje su donijeli valovi: Otkriveno tko bi mogao biti vlasnik
Težak sudar kampera i autobusa u Italiji
Crni vikend u Italiji
FOTO U sudaru kampera i autobusa poginulo šestero ljudi, deseci ozlijeđenih
Zastrajeli GPS gubi bitku: Kako ometanje satelita ugrožava globalnu ekonomiju i vojsku
"GPS-a SA NEBESA"
Zaboravite na blokadu brodova: Iran i Kina udarili na nevidljivu točku bez koje zapadni svijet ne funkcionira
show
Mia Begović na Instagramu je pokazala svoju privatnu oazu mira 0:54 30
"moj užitak!"
Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''
Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini 6:37 18
zgodna žena
Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu
Najstarija Jolina kći objavila fotografiju djeda, kapa koju je nosio zapela je svima za oko! 0:39 31
otac pjevača
Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
zdravlje
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Danas djeluju neobično
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Ovo se krije u krvi mnogih osoba nakon srčanog udara, a nije kolesterol
Alarmantni rezultati nove studije
Ovo se krije u krvi mnogih osoba nakon srčanog udara, a nije kolesterol
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
zabava
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Balkanska posla
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Kupače kod Zadra iznenadio nesvakidašnji prizor
Teško će to zaboraviti
Kupače kod Zadra iznenadio nesvakidašnji prizor
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
dodatna motivacija
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Ako prođe Litavce
Dinamo saznao protivnika u play-offu Lige prvaka
Hajduk i Rijeka saznali protivnike u play-offu Konferencijske lige
Težak ždrijeb
Hajduk i Rijeka saznali protivnike u play-offu Konferencijske lige
tv
Nasljednik: Ne može vjerovati da se stvarno zaručila - hoće li ih svejedno spriječiti? 0:41
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ne može vjerovati da se stvarno zaručila - hoće li ih svejedno spriječiti?
Daleki grad: Odlazi, ali za njega nema lijepe pozdrave 0:54
DALEKI GRAD
Daleki grad: Odlazi, ali za njega nema lijepe pozdrave
Nasljednik: Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
NASLJEDNIK
Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Tjedni jelovnik jela za toplinski val od 3.8. do 9.8. 2026. 5
Tjedni jelovnik
Ovih 7 jela ne morate kuhati, savršena su za toplinski val – imamo dobar plan za ovaj tjedan
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Porez na druge nekretnine u New Yorku izazvao bijes milijardera
Koliko će plaćati?
Porez na druge nekretnine u New Yorku izazvao bijes milijardera
lifestyle
Recept za scarpacciu
Brzo i lako
Ovu hrskavu talijansku pitu od tikvica obožava cijeli svijet i savršen je ljetni ručak, evo recepta
Sanja Musić Milanović u maksi suknji iz Zare na Hvaru 5
Nježna kombinacija
Sanja Musić Milanović: Ružičasta maksi suknja uz koju idealno pristaju - ružičaste salonke
Kraljica Letizia u Carolina Herrera haljini i Gucci natikačama 2026. 6
"Nevidljiv" model
Ove ljetne natikače vizualno produžuju noge, jako su udobne, a nosi ih i kraljica Letizia
sve
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Recept za scarpacciu
Brzo i lako
Ovu hrskavu talijansku pitu od tikvica obožava cijeli svijet i savršen je ljetni ručak, evo recepta
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
Balkanska posla
Vatrogasci podijelili snimku vožnje prema prometnoj nesreći na A1: "Tamo se makni, tuko!"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene