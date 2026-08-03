Nalaz nije sjajan: Turudić otkrio detalje istrage o otpadu u Lici i najavio nove izvide

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da je u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u kojem su osumnjičeni bračni par Šincek, provedeno vještačenje koje je pokazalo da je to područje zagađeno, te da je spreman objaviti sadržaj vještačenja.

"Predmet je sada u istrazi. Pravomoćno je rješenje o provođenju istrage, a dovršeno je i vještačenje na Geotehničkom fakultetu. Nalaz vještačenja ima oko 300 stranica, uz još 50 stranica dopune. Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena", rekao je Turudić gostujući u RTL Danas.

Dodao je da državno odvjetništvo ima mogućnost objaviti sadržaj vještačenja prije završetka postupka ako za to postoji javni interes. Ocijenio je kako u ovom slučaju javnost ima pravo znati opseg i razmjere zagađenja.

"Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, koji se poziva na Poslovnik državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik može objaviti sadržaj vještačenja ili takve izvidne radnje ako je to u javnom interesu. Mislim da je u ovom konkretnom slučaju u javnom interesu da znamo opseg i razmjere zagađenja u Lici", rekao je Turudić.

Govoreći o nedavnim neredima na utakmici Varaždina i Hajduka, Turudić je rekao da problem nisu samo visine kazni, nego njihova izvjesnost i brzina postupanja. Smatra da se sankcije u Hrvatskoj, i u kaznenim i u prekršajnim postupcima, izriču presporo.

Kazao je i da se provode izvidi vezani uz Hajduk, istaknuvši da je riječ o uobičajenom postupku provjere mogućih nepravilnosti te da bi jednako postupio prema bilo kojem klubu.

"To radimo. To je sasvim uobičajeno. Izvid zapravo znači provjeru. Možemo dobiti anonimnu ili bilo kakvu dojavu, a možemo i sami iz sredstava javnog priopćavanja doznati da postoje naznake eventualnih nepravilnosti. Dođemo, ispitamo i vidimo što je na stvari. Ne znamo kamo će nas to odvesti", rekao je.

Osvrnuo se i na slučaj Vedrana Pavleka, koji se u Kazahstanu protivi izručenju Hrvatskoj, kazavši da koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju te da je postupak izručenja u tijeku. Izrazio je uvjerenje da bi Pavlek mogao biti izručen Hrvatskoj u dogledno vrijeme.

Turudić je komentirao i velik broj predmeta USKOK-a, rekavši da se trenutačno radi na jednom velikom predmetu povezanom i s nacionalnom sigurnošću, ali nije želio otkrivati detalje.

Kövesi posljednja dva ili tri mjeseca iza sebe ostavlja spaljenu zemlju

Komentirao je i odlazak europske glavne tužiteljice Laure Kövesi, kazavši da očekuje bolju suradnju s njezinim nasljednikom. Dodao je da je s Kövesi ranije imao korektne odnose te da mu nisu jasne njezine kasnije kritike.

"Gospođa Kövesi posljednja dva ili tri mjeseca iza sebe ostavlja spaljenu zemlju. Daje intervjue u kojima napada sve redom. Nismo se vidjeli već šest mjeseci i ne znam o čemu govori. Kada smo se vidjeli, tri puta, svaki je put govorila da je naša suradnja fantastična i da među nama postoji divno prijateljstvo. Ne znam što joj je", rekao je Turudić.