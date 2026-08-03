Zaboravite na blokadu brodova: Iran i Kina udarili na nevidljivu točku bez koje zapadni svijet ne funkcionira

Iranski pokušaj blokade Hormuškog tjesnaca u srpnju pokazao je svijetu nešto mnogo opasnije od samog zatvaranja morskog prolaza. Tjesnac je prestao funkcionirati kao siguran trgovački put znatno prije bilo kakve fizičke blokade. U samo jednom danu više od 1100 brodova zabilježilo je ometanje i lažiranje GPS i AIS signala.

Brodovi su se na sustavima za praćenje iznenada pojavljivali u zračnim lukama ili duboko u iranskom teritoriju, a posade su jednim od najprometnijih svjetskih plovnih puteva morale navigirati isključivo pomoću radara – jer se u satelitsku navigaciju više nije moglo vjerovati.

Iran je time demonstrirao što odlučan protivnik može učiniti satelitskoj infrastrukturi koju moderni svijet uzima zdravo za gotovo.

Nevidljiva točka ovisnosti

Cijeli Zapad i SAD ovise o drugoj, "nevidljivoj" strateškoj točki: Globalnom pozicijskom sustavu (GPS). Ovaj slabi signal, osmišljen još 1970-ih godina u sasvim drugom vremenu, danas nosi teret cjelokupnog globalnog gospodarstva i vojne prednosti Zapada.

GPS daje vremenski pečat svakom povlačenju kreditne kartice i trgovini na burzi, sinkronizira električnu mrežu i mobilne mreže, usmjerava kombajne na poljima, kontejnerske brodove u lukama i pješadiju na bojištu.

Samo u 2024. godini u globalnom je zrakoplovstvu zabilježeno oko 430.000 incidenata ometanja i lažiranja GPS-a, što je skok od čak 62 posto u samo jednoj godini. Pri tome, osnovni uređaj za ometanje signala danas se može napraviti od komercijalno dostupnih dijelova za svega nekoliko stotina dolara.

Fizika protiv inženjerstva: GPS se više ne može "pokrpati"

Stručnjaci i bivši vojni zapovjednici upozoravaju da nikakvo postupno nadograđivanje ne može popraviti GPS. Njegova slabost leži u fizici, a ne u inženjerskom propustu. Satelit u srednjoj Zemljinoj orbiti koji emitira signal ograničene snage uvijek će na prijemniku davati slab signal koji obližnji ometač s zemlje bez problema nadjača.

Kina je iz ovoga već izvukla jasne zaključke. Komunistička partija Kine ubrzano širi svoju novu generaciju navigacijskih satelita, uključujući konstelacije u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) koje operiraju znatno bliže Zemlji, emitiraju višestruko snažnije signale i od početka su dizajnirane za elektroničko ratovanje.

Peking otvoreno cilja na dominaciju nad navigacijskim slojem gospodarstva 21. stoljeća, dok američki Kongres sve glasnije upozorava da SAD gubi utrku, piše Fox News.

Rješenje stiže iz privatnog sektora?

Rješenje ove krize ne leži u sporim državnim programima, već u američkoj komercijalnoj industriji. Privatne tvrtke već su dizajnirale i lansirale navigacijske satelite u nisku Zemljinu orbitu koji emitiraju signale do 100 puta snažnije od klasičnog GPS-a.

Ovi novi sustavi otporni su na ometanje, pružaju preciznost u centimetar i mogu raditi s već postojećim GPS prijemnicima na milijunima zrakoplova, vozila i oružja, često uz samo jedno jednostavno ažuriranje softvera.

Američke svemirske snage već su otkazale planove za skupi državni projekt "Otporni GPS" u korist privatnog sektora. Sljedeći koraci uključuju obavezno uvođenje novih standarda otpornosti za kritičnu infrastrukturu.

Godine 1973. SAD se kladio da će konstelacija navigacijskih satelita transformirati ratovanje i globalno gospodarstvo. Ta je oklada nadmašila sva očekivanja, ali je ujedno pokazala protivnicima gdje je Zapad najranjiviji. Tko prvi ovlada novom erom otporne satelitske navigacije, vladat će globalnim gospodarstvom i bojištima budućnosti.