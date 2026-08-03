Američka vojska u očaju se obratila vojnim analitičarima: "Trebamo nove načine da kaznimo Iran"

Unutar američkog vojnog zapovjedništva vlada sve veća zabrinutost zbog zastoja u ratu s Iranom. CENTCOM je putem e-maila pozvao vojne analitičare da osmisle "kreativne i nekonvencionalne" načine pritiska na Teheran, što razotkriva ograničeni domet dosadašnje strategije bombardiranja.

"Tražimo nove, kreativne i nekonvencionalne načine da pritisnemo i kaznimo Iran", stajalo je u poruci koju je visoki časnik obavještajnog ogranka Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM) poslao širokoj grupi vojnih analitičara.

Ovakav potez traženja ideja putem e-maila nezabilježen je u vojnim krugovima i jasno ukazuje na to da su predsjedniku Donaldu Trumpu preostale iznimno rizične ili nepopularne opcije za prisiljavanje Irana na sporazum pod njegovim uvjetima.

Tijekom proteklih tjedana SAD je izveo niz zračnih udara s ciljem neutralizacije iranskih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i povratka Teherana za pregovarački stol. Unatoč silovitim udarima, pomaka u pregovorima nema.

Bombardiranje ima limite: Opcija slanja kopnenih trupa nosi ogroman rizik

Američke obavještajne agencije CIA i DIA procijenile su da nastavak zračnih udara neće promijeniti pregovaračko stajalište Irana. Ograničenja zračnih snaga javno je priznao i načelnik Združenog stožera, general Dan Caine, poručivši zastupnicima da "zračna moć ima svoje granice".

Izvori upoznati s planiranjem navode da vojska aktivno priprema napade na podzemna nuklearna postrojenja, poput onog u planini Pickaxe. Međutim, čak i s najmoćnijim konvencionalnim oružjem, projektili i bombe ne mogu potpuno uništiti objekte smještene duboko pod zemljom. Za njihovo potpuno uništenje ili zaplienu obogaćenog uranija bio bi potreban ulazak kopnenih snaga na iranski teritorij.

Slanje američkih vojnika na teren nosi ogroman politički i vojni rizik za Trumpa, koji je u ratu dosad već izgubio 18 američkih vojnika. Uz to, takav bi potez izravno prekršio njegovo ključno predizborno obećanje biračkoj bazi da neće slati Amerikance u "glupe, beskonačne strane ratove".

Diplomatski pritisak i zabrinutost zbog municije

Trump je nedavno razmatrao novi val napada na Iran, no od njih je privremeno odustao nakon izravnog telefonskog poziva saudijskog prestolonasljednika koji ga je pozvao na deeskalaciju. Dodatni razlog za suzdržanost jesu i upozorenja generala Cainea o smanjenju zaliha američkih raketa presretača za protuzračnu obranu, piše CNN.

Iako Trump javno i dalje tvrdi da će SAD "vrlo jako udariti" i prisiliti Iran da posustane, analitičari upozoravaju da se Washington nalazi pred teškim izborom - prihvatiti status quo beskonačnih izmjena udaraca ili tražiti diplomatski izlaz iz rata iz kojeg se postaje sve teže izvući.