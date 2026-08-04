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Amerika planira neobičan potez? Kritičari upozoravaju da bi Kina i Rusija to mogle iskoristiti

PišeHina, 04. kolovoza 2026. @ 06:11 komentari
Bijela kuća
Bijela kuća Foto: Getty Images
Američko ministarstvo vanjskih poslova navodno namjerava zatvoriti diplomatske ispostave u gradu St. George's u Grenadi te u japanskoj Nagoyi, indonezijskom Medanu, kamerunskoj Douali i kanadskom Winnipegu.
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