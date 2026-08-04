Amerika planira neobičan potez? Kritičari upozoravaju da bi Kina i Rusija to mogle iskoristiti

Američko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je Kongres da namjerava zatvoriti pet stranih misija u Grenadi, Kanadi, Japanu, Indoneziji i Kamerunu, najavivši time rijedak potez smanjivanja američke globalne diplomatske prisutnosti, izvijestio je Reuters, pozivajući se na riječi upućenih izvora.

U obavijesti poslanoj određenim kongresnim odborima krajem prošlog tjedna, američko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da namjerava zatvoriti diplomatske ispostave u gradu St. George's u Grenadi te u japanskoj Nagoyi, indonezijskom Medanu, kamerunskoj Douali i kanadskom Winnipegu.

Upućeni izvori za Reuters su govorili pod uvjetom anonimnosti jer obavijest nije javno objavljena.

Najavljena mjera rijedak je primjer istodobnog zatvaranja niza stranih misija koje nije povezano s određenim geopolitičkim događajem, napominje Reuters.

Početkom prošle godine, tijekom prvih mjeseci novog mandata predsjednika Donalda Trumpa, ministarstvo vanjskih poslova započelo je s pripremama za zatvaranje desetak stranih misija, izvijestili su tada američki mediji.

Ured Bijele kuće za proračun i upravljanje u to je vrijeme zagovarao još ambiciozniji program zatvaranja, koji bi obuhvaćao do 30 stranih misija, dok su neki dužnosnici kabineta privatno govorili da su neke manje diplomatske misije nevažne i neučinkovite.

Demokrati i neki bivši dužnosnici za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost smatraju pak da smanjenje američke diplomatske prisutnosti u kombinaciji s raspuštanjem Američke agencije za međunarodni razvoj, koja je pružala milijarde dolara humanitarne pomoći diljem svijeta, donosi rizik potkopavanja američkog vodećeg položaja u svijetu te tako otvara prostor za povećanje utjecaja rivalima poput Kine i Rusije.

U američkom ministarstvu vanjskih poslova prošle je godine proveden opsežan birokratski preustroj, uz ukidanje brojnih ureda te gašenje stotina radnih mjesta, no ipak nije zatvorena nijedna strana misija, napominje Reuters.

Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u nedjelju u odgovor na Reutersov upit da ne potvrđuje navode o zatvaranju misija, no da je u fokusu vlade osiguravanje učinkovitosti američke diplomatske prisutnosti u svijetu. Iz ministarstva su istaknuli i da slijede sve procedure obavještavanja Kongresa.

Američka misija u St. George'su u Grenadi je veleposlanstvo. Misije u Medanu, Winnipegu i Nagoyi su konzulati, dok je misija u Douali ispostava veleposlanstva. Konzulati i ispostave veleposlanstva obično zastupaju američke interese u regijama izvan glavnog grada zemlje, u kojem se obično nalazi američko veleposlanstvo.

Za mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena američka vlada otvorila je nekoliko stranih misija, i to u pacifičkoj regiji, gdje se SAD za utjecaj natječe s Kinom.

Iako Kina nema strane misije u Douali i Winnipegu, ima diplomatsku prisutnost u St. George'su, Nagoyi i Medanu, napominje Reuters.