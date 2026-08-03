Rekordne cijene na tržnicama: "Žena s mirovinom od 503 eura mora dati dva posto prihoda za kilogram mahuna"

Na tržnicama diljem zemlje kilogram graha i kilogram peršina dosežu cijenu od čak osam eura.

"Ma, to je pretjerano, pretjerano. Otkad su došli euri, ne znaju koliko bi tražili", rekao je Zagrepčanin Radovan.

Tržnica - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Većina nas htjela bi lagodan život. Ne želimo se baviti poljoprivredom, ne želimo raditi, a htjeli bismo da ti proizvodi budu jeftini. Međutim, kad odete u kafić i popijete dvije, tri kave, to vam je 10 eura", rekao je Ivan iz Širokog Brijega.

"U Zagrebu je super, ali ne daj Bože da odete na more pa ćete vidjeti što je tamo", poručila je Zagrepčanka Marija.

Tržnica - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Cijene osnovnih namirnica nezaustavljivo rastu. U četiri godine grah je poskupio 40 posto, a peršin gotovo 47 posto. Rekorderi nisu samo na obali, visoke cijene bilježe se i u Čakovcu, Požegi, Bjelovaru i drugim gradovima. Popis namirnica koje su poskupjele tu ne završava.

Češnjak je u samo četiri godine poskupio gotovo 30 posto, a na pojedinim tržnicama kilogram stoji čak 10 eura. Tako je postao jedan od najupečatljivijih simbola vala poskupljenja hrane.

Tržnica - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Proizvođači upozoravaju da iza viših cijena stoje i sve veći troškovi proizvodnje.

"Troškovi su nam malo porasli, računajući sjeme i ostalo. Sve je skuplje, normalno je da je i povrće onda skuplje. Tako da će jesen biti skuplja", rekla je vlasnica OPG-a Ljubica.

Na pitanje kako formira cijene, s obzirom na to da je peršin ujutro stajao sedam, a poslije šest eura, odgovorila je da cijena ovisi i o svježini proizvoda. "Kad je ujutro svježe i lijepo, normalno je da je skuplje. Sad je malo uvenulo pa je normalno da je jeftinije, da se proda", objasnila je Ljubica.

Tržnica - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Dio potreba pokriva se uvozom, a najveći dobavljač je Kina, odakle je do prosinca prošle godine uvezeno više od 716 tona svježeg i rashlađenog češnjaka.

Da cijene i dalje rastu, potvrđuje i izračun temeljne prehrambeno-higijenske košarice. U lipnju je bila skuplja za euro i 21 cent u odnosu na svibanj.

"Evo primjera gospođe koja je nazvala s otoka da kilogram mahuna na tom otoku košta 10 eura! Njezina je mirovina 503 eura, znači ona dva posto svojih prihoda mora dati za kilogram mahuna", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Tržnica - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Rajčice su poskupjele. Srpanj je mjesec rajčica i rajčice su poskupjele. Čime se to pravda? Ničim", rekla je Knežević.

Dok se traži odgovor na pitanje jesu li ovakva poskupljenja posljedica tržišnih kretanja ili dubljih problema u domaćoj poljoprivredi, najveći teret i dalje osjećaju potrošači kroz sve skuplju svakodnevnu košaricu.

Galerija 1 1 1 1