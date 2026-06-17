Detalji sporazuma SAD-a i Irana u 14 točaka: Evo što stoji u memorandumu

Washington i Teheran usuglasili su memorandum kojim se predviđa prekid neprijateljstava, obnova plovidbe kroz Hormuški tjesnac, postupno ukidanje sankcija te pregovori o dugoročnom rješenju iranskog nuklearnog programa.

Dokument od 14 točaka pod nazivom "Islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran" objavljen je nakon kritika javnosti zbog toga što njegov sadržaj ranije nije bio dostupan.

"Ovo je u osnovi sporazum koji nam omogućuje da odmah otvorimo Hormuški tjesnac, obvežemo Irance na neutralizaciju njihovih zaliha nuklearnog materijala te uspostavimo mehanizam prema kojem ćemo, ako Iran pokaže konstruktivno ponašanje, postupno povećavati gospodarske pogodnosti i ublažavati sankcije kako bi ta zemlja mogla postati prosperitetnija“, rekao je visoki američki dužnosnik, prenosi CNN.

Memorandum bi trebao biti službeno potpisan u petak, čime će započeti rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu.

U nastavku slijedi cjeloviti tekst memoranduma:

1. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran, zajedno sa svojim saveznicima u sadašnjem ratu, potpisuju ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi proglasile trenutačni i trajni prestanak vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon, te se od sada obvezuju da neće pokretati rat niti bilo kakve vojne operacije jedna protiv druge, da će se suzdržavati od prijetnje silom ili uporabe sile te da će osiguravati teritorijalni integritet i suverenitet Libanona. Konačni sporazum potvrdit će trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon, kao i ostale odredbe ovog stavka.

2. Obvezuju se poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržavati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.

3. Obvezuju se pregovorima postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak.

4. Odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Američke Države započet će uklanjanje svoje pomorske blokade i svih ometanja ili prepreka usmjerenih protiv Irana te će u potpunosti okončati pomorsku blokadu u roku od 30 dana. Tijekom tog razdoblja promet plovila postupno će se vraćati na razine prije rata, razmjerno obnovi prometa koju će provoditi Iran. SAD se također obvezuje povući svoje snage iz blizine Irana u roku od 30 dana nakon sklapanja konačnog sporazuma.

5. Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Iran će uložiti sve napore kako bi tijekom 60 dana omogućila siguran prolaz trgovačkih brodova bez naplate između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora u oba smjera. Promet trgovačkih brodova započet će odmah, a uzimajući u obzir potrebu uklanjanja tehničkih i vojnih prepreka te razminiranja koje će provoditi Islamska Republika Iran, potpuna uspostava plovidbe bit će ostvarena u roku od 30 dana. Iran će voditi dijalog sa Sultanatom Oman o budućem upravljanju i pružanju pomorskih usluga u Hormuškom tjesnacu, u suradnji s drugim obalnim državama Perzijskog zaljeva, u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom i suverenim pravima obalnih država Hormuškog tjesnaca.

6. Sjedinjene Države obvezuju se, zajedno s regionalnim partnerima, razviti konačan i obostrano usuglašen plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu i gospodarski razvoj Irana. Mehanizam provedbe tog plana bit će dovršen kao dio konačnog sporazuma u roku od 60 dana. SAD će izdati sve potrebne dozvole, izuzeća i odobrenja potrebna za relevantne financijske transakcije.

7. SAD se obvezuje ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, rezolucije Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te sve jednostrane američke sankcije, primarne i sekundarne, prema rasporedu koji će biti dogovoren u okviru konačnog sporazuma. Iran i SAD potvrđuju ključnu važnost pitanja ukidanja navedenih sankcija te izražavaju namjeru da se tim pitanjima odmah posvete tijekom pregovora kako bi postigle međusobni dogovor.

8. Iran ponovno potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje. SAD i Iran usuglasili su se riješiti pitanje postojećih zaliha obogaćenog nuklearnog materijala putem mehanizma koji će biti zajednički dogovoren u skladu s rasporedom navedenim u stavku 7., pri čemu će minimalna metoda biti razrjeđivanje materijala na samoj lokaciji pod nadzorom IAEA-e. Dvije strane također su se suglasile raspravljati o pitanju obogaćivanja uranija i drugim međusobno dogovorenim pitanjima povezanima s nuklearnim potrebama Irana, na temelju zadovoljavajućeg okvira koji će biti dogovoren u konačnom sporazumu. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog stavka. SAD i Iran priznaju ključnu važnost navedenih nuklearnih pitanja te izražavaju namjeru da ih odmah uključe u pregovore kako bi postigle međusobni dogovor.

9. Do sklapanja konačnog sporazuma, SAD i Iran suglasni su održavati postojeće stanje. Iran će zadržati sadašnje stanje svojeg nuklearnog programa, a SAD neće uvoditi nove sankcije niti raspoređivati dodatne snage u regiji.

10. SAD se obvezuje da će odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, i sve do ukidanja sankcija, Ministarstvo financija SAD-a izdavati izuzeća koja omogućuju izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata te svih povezanih usluga, uključujući bankarske transakcije, osiguranje, prijevoz i slično.

11. SAD se obvezuje omogućiti potpuno raspolaganje zamrznutim ili ograničenim sredstvima i imovinom Irana nakon početka provedbe ovog Memoranduma o razumijevanju. SAD i Iran zajednički će dogovoriti postupke povezane s oslobađanjem tih sredstava tijekom pregovora. Ta sredstva, bilo da ostanu na izvornim računima ili budu prenesena, bit će u potpunosti dostupna za plaćanja svakom krajnjem korisniku kojeg odredi Središnja banka Islamske Republike Iran. SAD se obvezuje izdati sve potrebne dozvole i odobrenja u tu svrhu.

12. SAD i Iran suglasni su uspostaviti provedbeni mehanizam za praćenje uspješne provedbe ovog Memoranduma o razumijevanju te budućeg poštovanja konačnog sporazuma.

13. Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, i pod uvjetom početka provedbe stavaka 1., 4., 5., 10. i 11. te njihova kontinuiranog provođenja, SAD i Iran započet će pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi s ostalim odredbama.

14. Konačni sporazum bit će potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.