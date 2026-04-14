Trump ne štedi Meloni, odgovorio joj na prozivke: "Ona je ta koja je neprihvatljiva, Talijani ovise o meni"

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak za talijanske novine Corriere della Sera da je bio šokiran premijerkom Giorgiom Meloni te da je očekivao da će biti hrabrija.

Meloni je bila glasna Trumpova pristaša, ali je kritizirala njegovu odluku da zarati s Iranom, a u ponedjeljak je njegove komentare o papi Lavu XIV. nazvala neprihvatljivima.

Trump je za talijanske novine rekao da je Meloni "vrlo drugačija od onoga što sam mislio" te ju je kritizirao zbog odbijanja da pomogne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, koji je Iran blokirao.

"Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti. Pogriješio sam", naveo je.

Ova kritika označava dramatičnu promjenu tona prema Meloni, koja je bila jedina europska čelnica prisutna na predsjednikovoj inauguraciji 2025. godine. Još prošlog mjeseca Trump je rekao da je Meloni "sjajna liderica", no u utorak ju je optužio da ne podržava američke napore oko energetske sigurnosti i Irana te da Italija želi da Amerika odradi posao umjesto nje.

Upitan je i o njezinoj osudi njegovih komentara o papi.

"Ona je ta koja je neprihvatljiva jer joj nije stalo do toga ima li Iran nuklearno oružje i raznio bi Italiju za dvije minute kad bi imao priliku", ustvrdio je Trump.

"Italija plaća najviše cijene energije na svijetu i nije čak ni sprema boriti se za Hormuški tjesnac. Ovise o Donaldu Trumpu da ga drži otvorenim", dodao je.

Bijela kuća nije željela dodatno komentirati Trumpove izjave, a o ovome se nije oglasio ni ured Giorgie Meloni.