Trump tvrdi da je u Pekingu bilo nevjerojatno, no to baš nije tako: "Ono što je znakovito jest..."

Američki predsjednik Donald Trump u petak je otputovao iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu te kazao da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet.

Cilj Trumpovog posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku Sjedinjenih Američkih Država bili su opipljivi rezultati koji će povećati podršku koju uživa među biračima, oslabjelu uoči ključnih međuizbora za Kongres, piše Reuters.

"Posjet je bio nevjerojatan. Mislim da je mnogo dobroga proizašlo iz njega", kazao je Trump Xi Jinpingu na njihovom konačnom sastanku u ograđenom kompleksu Zhongnanhai u Pekingu.

No, netom prije sastanka u petak, kinesko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo priopćenje u kojem izražava svoju frustraciju američko-izraelskim ratom protiv Irana.

"Ovaj sukob, koji se nikada nije trebao dogoditi, nema razloga da se nastavi", poručilo je ministarstvo, dodajući da Kina podupire napore za postizanje mirovnog sporazuma u ratu koji je uvelike poremetio opskrbu energentima i svjetsko gospodarstvo.

Trump je u Zhongnanhaju rekao da su čelnici razgovarali o Iranu te da "veoma slično" razmišljaju, no Xi to nije komentirao.

Očekivalo se da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi svoj utjecaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No, analitičari sumnjaju da će Xi biti spreman pritisnuti Teheran ili okončati svoju podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Iran važan Pekingu kao strateška protuteža SAD-u.

Kratak američki sažetak razgovora u četvrtak je naglasio nešto što je Bijela kuća nazvala zajedničkom željom vođa da se ponovno otvori Hormuški tjesnac kojim je nekoć prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina te Xijev interes za kupovinu američke nafte radi smanjenja ovisnosti o Bliskom istoku.

"Ono što je znakovito jest da nema kineskih obećanja da će bilo što specifično učiniti vezano uz Iran", rekla je Patricia Kim, viša suradnica za vanjsku politiku u institutu Brookings u Washingtonu.

Pad dionica Boeinga

Američki dužnosnici su kazali da su također postigli sporazume o prodaji poljoprivrednih proizvoda i napredovali u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.

Međutim, o samim ugovorima je objavljeno tek malo pojedinosti. Također, nije bilo naznaka o napretku u prodaji naprednih čipova za umjetnu inteligenciju H200 američke tvrtke Nvidia unatoč tome što se američkoj delegaciji u posljednjem trenutku pridružio šef kompanije Jensen Huang nakon Trumpovog poziva.

Trump je za Fox News rekao da je Kina pristala naručiti 200 mlaznih zrakoplova od Boeinga, što predstavlja njenu prvu kupovinu komercijalnih mlaznih zrakoplova od SAD-a u gotovo 10 godina, no to je bilo daleko manje od 500-tinjak koje su tržišta iščekivala, a vrijednost dionica Boeinga je pala za preko četiri posto.

Vrijednost kineskih dionica je pala u petak nakon što sastanak šefova dvaju najvećih gospodarstava svijeta nije iznjedrio više sporazuma koji bi ohrabrili ulagače.

Glavno postignuće samita bi moglo biti očuvanje krhkog trgovinskog primirja postignutog nakon posljednjeg sastanka čelnika u listopadu i nakon što je Trump suspendirao troznamenkaste carine na kinesku robu, a Xi odustao od ograničenja izvoza ključnih rijetkih zemnih metala, piše Reuters.

Još uvijek nije odlučeno hoće li se produžiti primirje onkraj njegovog roka kasnije ove godine, kazao je američki trgovinski predstavnik (USTR) Jamieson Greer, koji je pratio Trumpa, za Bloomberg TV u petak.

Oštro upozorenje o Tajvanu

Xi je Trumpu rekao da bi nepravilan pristup rješavanju pitanja Tajvana, demokratskog otoka koji Peking svojata, mogao dovesti do sukoba između SAD-a i Kine, što je bilo oštro upozorenje na samitu koji je inače djelovao opušteno i prijateljski.

Tajvan, svega 80 kilometara od kineske obale, duže vrijeme je kamen spoticanja u odnosima između dviju zemalja, pri čemu Peking odbija isključiti korištenje vojne sile kako bi dobio kontrolu nad otokom, a SAD je zakonom obvezan pružiti mu sredstva za samoobranu.

"Američka politika kada je riječ o pitanja Tajvana je do dan-danas ostala nepromijenjena", kazao je državni tajnik Marco Rubio, koji je također putovao s Trumpom, za NBC News, dodajući da ga Kinezi "uvijek spominju ... mi uvijek jasno iskazujemo svoju poziciju i idemo dalje".

Tajvanski šef diplomacije Lin Chia-lung je u petak zahvalio SAD-u za opetovano iskazivanje podrške.

Premda nisu postigle brojne sporazume, obje strane su pozdravile stabilniji odnos koji je Xi nazvao najvažnijim na svijetu.

"Moramo se pobrinuti za to da funkcionira i nikada ga ne pokvariti", kazao je u četvrtak.