Trump najavio povijesnu objavu: Tvrdi da je pronašao odgovor na autizam, evo što kažu stručnjaci

Govoreći na komemoraciji za Charlieja Kirka, američki predsjednik Donald Trump iznenadio je javnost najavom da će u ponedjeljak iz Ovalnog ureda održati konferenciju za novinare na kojoj će, kako tvrdi, otkriti - važnu informaciju o autizmu.

"Mislim da će vam se ovo činiti nevjerojatnim. Mislim da smo pronašli odgovor na autizam. Bit će to jedna od najvažnijih konferencija za novinare koje ću ikada imati", rekao je Trump, dodajući da vjeruje kako bi se i Kirk veselio tom događaju.

Prema pisanju Wall Street Journala, očekuje se da će Trumpova administracija povezati razvoj autizma kod djece s upotrebom Tylenola (paracetamol ili acetaminofen u SAD-u) tijekom trudnoće, kao i s niskim razinama folata, vitamina ključnog za razvoj mozga i kralježnice fetusa. Kao potencijalnu terapiju planiraju navesti folnu kiselinu (leukovorin), oblik folata koji bi mogao ublažiti simptome autizma, piše CNN.

Zdravstveni dužnosnici navodno planiraju upozoriti trudnice da ne koriste Tylenol u ranoj trudnoći osim u slučaju povišene temperature.

Reakcija proizvođača i liječnika

Tvrtka Kenvue, proizvođač Tylenola, poručila je da više od desetljeća rigoroznih istraživanja nije pronašlo vjerodostojne dokaze o povezanosti paracetamola i autizma te da je riječ o najsigurnijem lijeku protiv bolova u trudnoći.

Stručnjaci se u velikoj mjeri slažu. "Ne postoje jasni dokazi koji potvrđuju izravnu vezu između razborite upotrebe paracetamola tijekom trudnoće i problema s razvojem fetusa", rekao je dr. Christopher Zahn iz Američkog koledža opstetričara i ginekologa.

Dr. Peter Hotez, pedijatar i stručnjak za cjepiva, ocijenio je da bi usmjeravanje cijele konferencije i priče samo na Tylenol bilo nepromišljeno. Dodao je da autizam ima snažnu genetsku osnovu, uz određene čimbenike iz okoliša, ali da nije realno tražiti jedan uzrok i jedno rješenje.

Znanost još ne daje jasan odgovor

Studije o povezanosti paracetamola i autizma daju kontradiktorne rezultate. Velika švedska studija iz 2024. godine, koja je obuhvatila više od 2 milijuna djece, nije pronašla povećan rizik od autizma kod djece majki koje su koristile lijek u trudnoći. No, meta-analiza 46 studija objavljena prošlog ljeta u časopisu BMC Environmental Health ukazala je na "snažne dokaze o povezanosti", uz napomenu da to ne znači uzročno-posljedičnu vezu.

Stručnjaci preporučuju razumnu i ograničenu upotrebu paracetamola, pod liječničkim nadzorom, kako bi se izbjegle moguće štete od neliječene vrućice ili boli, koje same po sebi mogu biti rizične i za majku i za dijete.

Autizam u porastu

Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), jedno od 31 djeteta u SAD-u do 2022. godine dijagnosticirano je s poremećajem iz spektra autizma. Stručnjaci porast objašnjavaju širim definicijama dijagnoze i boljim probirima djece, a ne nužno većim brojem slučajeva uzrokovanih okolišnim faktorima.

Trumpova najava već je izazvala brojne reakcije, a njegova tvrdnja da je pronašao "odgovor na autizam" bit će pod posebnim povećalom stručne zajednice i roditelja djece s autizmom.