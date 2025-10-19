VIDEO Kralj Trump preletio prosvjednike pa ih iz aviona zasuo smeđom tekućinom

Dok su milijuni Amerikanaca izlazili na ulice prosvjedujući protiv njegove administracije, Donald Trump je dan proveo na golfu. U večernjim satima na svojoj mreži Truth Social objavio je kontroverzan video nastao uz pomoć umjetne inteligencije.

AI snimka prikazuje predsjednika s kraljevskom krunom kako upravlja borbenim avionom na kojemu piše "KING TRUMP" i nadlijeće prosvjednike u središtu New Yorka. Avion potom ispušta smeđu tekućinu na masu, dok u pozadini svira hit Kennyja Logginsa "Danger Zone", poznati sound track iz filma Top Gun.

Prosvjedi pod sloganom "No Kings" održani su u svih 50 saveznih država, a organizatori procjenjuju da je na ulicama bilo gotovo sedam milijuna ljudi. Cilj okupljanja bio je poslati poruku protiv autoritarnog načina vladanja i sve snažnijih ovlasti koje Trumpova administracija pokušava provoditi.

Republikanci su reagirali oštro - predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nazvao je prosvjede "anti-američkim okupljanjima", dok je ministar Sean Duffy poručio da su među prosvjednicima pristaše Hamasa ili plaćenici organizacije Antifa, koju je Bijela kuća ranije proglasila domaćom terorističkom skupinom.

Trumpovi politički saveznici dodatno su raspirivali kontroverze objavljujući AI videozapise i montaže na društvenim mrežama. Potpredsjednik JD Vance podijelio je snimku u kojoj Trump stavlja krunu i plašt, dok Nancy Pelosi i drugi demokrati kleče pred njim.

Na profilima povezanima s Trumpom osvanule su i slike na kojima nosi krunu, uključujući lažnu naslovnicu časopisa Time, te video u kojem maše iz Bijele kuće ogrnut u crveni baršun.

Kritičari upozoravaju da ideja predsjednika koji koristi silu nad vlastitim građanima nije samo satira. Podsjećaju da je Bijela kuća ranije slala savezne imigracijske agente u gradove poput Portlanda i Chicaga unatoč protivljenju lokalnih vlasti, a Trump je tražio i raspoređivanje Nacionalne garde u istim gradovima.

The Independent je zatražio komentar Bijele kuće, ali odgovor još nije stigao.