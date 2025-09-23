Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Potpisao uredbu

Trump ostvario staru želju: Oni su mu trn u oku, a sada ih je proglasio terorističkom organizacijom

Piše Hina, 23. rujna 2025. @ 06:20 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Trumpova administracija iskoristila je slučaj ubojstva Charlieja Kirka kao povod za oživljavanje planova usmjerenih protiv ljevičarskih pokreta, a stručnjaci za političko nasilje ranije su upozoravali da je krajnja desnica glavni izvor domaćeg ekstremizma.
Najčitanije
  1. Avioni iznad Moskve, screenshot
    Veliki napad

    Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
  2. Erika Kirk na komemoraciji za supruga Charlieja Kirka - 1
    Oprostila ubojici

    Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
  3. Dario Ristić
    Određen mu pritvor

    Uhićen Srbin u zračnoj luci: Kao dobrovoljac borio se za Rusiju
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Hong Kong zatvara škole i tvrtke zbog supertajfuna Ragasa, otkazano 700 letova
U Hong Kongu
FOTO Stiže najjači tajfun ove godine: Zatvaraju se škole i tvrtke, otkazane stotine letova, more će rasti do pet metara
Trump potpisao uredbu kojom Antifu proglašava 'terorističkom organizacijom'
Potpisao uredbu
Trump ostvario staru želju: Oni su mu trn u oku, a sada ih je proglasio terorističkom organizacijom
Zbog nedostatka nastavnika ravnatelji moraju snaći kako god znaju
Moderne metode
Ovo će imati vrlo ozbiljne posljedice: Veliki problem u školama postaje sve veći
Šalica kave uskoro postaje luksuz, poskupljuje 50 posto?
Previsoke cijene
Omiljeni napitak postaje luksuz: Poskupjet će 50 posto?
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Trump povezuje autizam s upotrebom paracetamola tijekom trudnoće
DESETLJEĆA DOKAZA
Trump tvrdi da je uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće povezano s autizmom: "Shvatili smo puno više od mnogih koji su to proučavali"
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Srpski dobrovoljac koji se borio za Rusiju uhićen u Sarajevu
Određen mu pritvor
Uhićen Srbin u zračnoj luci: Kao dobrovoljac borio se za Rusiju
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
U rijeci Dravi kod Ferdinandovca utopio se 63-godišnjak
U Dravi
Utopio se poznati podravski poduzetnik
Zbog dronova obustavljen promet u zračnoj luci u Kopenhagenu - policija
POLICIJA NA TERENU
Uzbuna na sjeveru Europe: Dronovi prekinuli zračni promet u Kopenhagenu, podignuti borbeni avioni
Otkriveno tajno značenje geste koju je Kirkova udovica pokazala na komemoraciji
Oprostila ubojici
Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Otkriveno tajno značenje geste koju je Kirkova udovica pokazala na komemoraciji
Oprostila ubojici
Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
Majka poginula u Bogatiću, trogodišnji sin teško ozlijeđen u stravičnoj nesreći
Ostavio ih je na cesti!
Vozač pokosio Milenu i sina (3) pa pobjegao, prijatelji šokirani: "Ostavio ih je da bespomoćno leže nasred ulice"
show
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
zabava
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
Svaka čast na kreativnosti
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
tech
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Lamine Yamal drugu godinu zaredom osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača
Bravo!
Lamine Yamal ispisao povijest: Ovo nitko nije uspio prije njega!
Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku ma*erinu više"
Bio je iznerviran
VIDEO Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku materinu više"
tv
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
Kumovi: Došao je i odmah unio nemir u Zaglave
KUMOVI
Kumovi: Došao je i odmah unio nemir u Zaglave
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
novac
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Uvijek dobar tajming
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
lifestyle
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
"TO MI JE PRESKUPO"
Sedam stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
sve
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene