Trump ostvario staru želju: Oni su mu trn u oku, a sada ih je proglasio terorističkom organizacijom

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je potpisao izvršnu uredbu kojom se Antifa proglašava 'terorističkom organizacijom', priopćila je Bijela kuća, kao što je i najavio poslije ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, 10. rujna u Utahu.

Za Kirkovo ubojstvo je optužen 22-godišnji student, a istražitelji još uvijek traže motiv i nisu potvrdili povezanost s bilo kojom skupinom. No administracija je slučaj iskoristila kao povod za oživljavanje planova usmjerenih protiv ljevičarskih pokreta.

Trumpova uredba nalaže saveznim agencijama da istražuju i razbiju navodne nezakonite aktivnosti Antife, decentraliziranog pokreta bez formalnog vodstva. Kritičari upozoravaju na udar na slobodu govora, dok pravni stručnjaci dovode u pitanje ustavnost odluke jer američka vlada dosad nije domaće skupine proglašavala terorističkima.

Izvor iz Ministarstva pravosuđa rekao je da bi uredba omogućila vlastima šira ovlaštenja za nadzor, uključujući praćenje financiranja i potencijalnih inozemnih veza. Prema tvrdnjama Bijele kuće, fokus je na otkrivanju stranog novca koji ulazi u američku politiku.

Stručnjaci za političko nasilje ranije su upozoravali da je krajnja desnica, a ne ljevica, glavni izvor domaćeg ekstremizma u SAD-u, izvijestio je Reuters.