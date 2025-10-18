FOTO Masovni prosvjedi protiv Trumpa, on poslao kratku poruku: "Nazivaju me kraljem"

U subotu su počeli prvi od niza prosvjeda pod nazivom 'Nema kraljeva', za koje organizatori očekuju da će ih biti 2600 u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama, što je masovna mobilizacija protiv politika američkog predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji, obrazovanju i sigurnosti za koje organizatori kažu da guraju zemlju prema autokraciji.

Prosvjedi, veliki i mali, u gradovima, predgrađima i gradićima diljem SAD-a, uslijedit će nakon masovnih prosvjeda u lipnju te zrcale frustraciju oponenata Trumpove agende koju je počeo provoditi dosad neviđenom brzinom otkad je preuzeo dužnost u siječnju.

Prosvjednici bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati ​​prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode.

Subotnji prosvjedi započeli su izvan SAD-a, s nekoliko stotina prosvjednika koji su se okupili ispred američkog veleposlanstva u Londonu, a stotinjak njih održalo je prosvjede u Madridu i Barceloni.

Do subote ujutro u Sjevernoj Virginiji mogli su se vidjeti prosvjednici kako hodaju nadvožnjacima prema cestama koje vode u Washington D.C., a nekoliko stotina ljudi okupilo se u krugu nacionalnog groblja u Arlingtonu, u blizini mjesta gdje Trump razmatra gradnju luka preko mosta od spomenika Lincolnu.

Otkako je Trump preuzeo dužnost prije 10 mjeseci, njegova vlada pojačala je protuimigracijske mjere, poduzela mjere za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj vladi i uvela rezove u financiranju elitnih sveučilišta zbog neslaganja po pitanjima kao što su propalestinski prosvjedi protiv izraelskog rata u Gazi, raznolikost na kampusima i transrodne politike.

Stanovnici u nekim većim gradovima svjedočili su predsjednikovom slanju vojnika Nacionalne garde, uz tvrdnju da garda štiti imigracijske agente i pomaže boriti se protiv zločina.

"Ne postoji ništa više američki nego reći 'mi nemamo kraljeve', kao i iskoristiti naše pravo da mirno prosvjedujemo", rekla je Leah Greenberg, suosnivačica progresivne organizacije Indivisible, koja je glavni organizator prosvjeda 'Nema kraljeva'.

Trump je vrlo malo komentirao najavljene subotnje prosvjede. No u intervjuu za Fox Business koji je emitiran u petak, rekao je da ga "nazivaju kraljem - ja nisam kralj".

Više od 300 lokalnih skupina pomoglo je organizirati subotnje prosvjede, rekla je Greenberg. Američka unija za građanske slobode rekla je da je omogućila pravnu obuku tisućama ljudi koji će djelovati kao maršali na raznim prosvjedima, a ovi ljudi su također obučeni za deeskalaciju.

Reklame i informacije o prosvjedima 'Nema kraljeva' preplavile su društvene mreže kako bi bio što veći odaziv.

Dana Fisher, profesorica na Američkom sveučilištu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na prosvjede u modernoj povijesti SAD-a. Očekuje da će sudjelovati preko tri milijuna ljudi, na temelju registracija i sudjelovanja u događajima u lipnju.

