Policija uhvatila čak 104 vozača u prekršaju koji mnogi vole raditi

Iz PU zagrebačke izvijestili su kako su početkom tjedna proveli izvanrednu ciljanu akciju usmjerenu na vozače koji se ne pridržavaju prometnih pravila te se svojim vozilima kreću žutom trakom.



Akcija je provedena na području Trešnjevke i Novog Zagreba, pri čemu su utvrđena ukupno 104 prekršaja vožnje žutom trakom, iz članka 46. stavka 1. kažnjivo po članku 46. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.



PU zagrebačka poručuje kako je akciju organizirala i provela vodeći računa, i o općoj sigurnosti i o prekršajima iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s posebnim naglaskom na kretanje tzv. žutom prometnom trakom namijenjenom za kretanje vozila javnog prijevoza putnika, odnosno tramvaja, autobusa i taksija.



Podsjećaju da je vožnja žutom trakom vozila, za čiji promet ona nije namijenjena, često usporava vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena te tako utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu.



"Stoga pozivamo vozače u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa kako bi se razina sigurnosti u cestovnom prometu podigla na još višu razinu.



S navedenim nadzorom nastavit će se i ubuduće s obzirom na to kako se činjenjem ove vrste prekršaja uzrokuje zastoj prometa i povećava rizik od prometnih nesreća", poručili su iz PUZ-a.