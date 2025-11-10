VIDEO Potpuni debakl! Pogledajte kako su Trumpa brutalno izviždali na utakmici, morao je otići prije kraja

Donald Trump postao je prvi aktualni američki predsjednik u gotovo pola stoljeća koji je prisustvovao utakmici regularnog dijela NFL sezone, pojavivši se na susretu između Washington Commandersa i gostujućih Detroit Lionsa, koji su slavili s 44-22 u nedjelju.

Dio gledatelja na tribinama glasno je izviždao Trumpa kada se pojavio na velikom ekranu krajem prvog poluvremena — stajao je u loži zajedno s predsjednikom Zastupničkog doma Mikeom Johnsonom — a negodovanje se ponovilo i kada ga je stadionski spiker službeno najavio na poluvremenu.

Donald Trump na utakmici - 2 (Foto: AFP)

Donald Trump na utakmici - 1 Foto: AFP

Donald Trump na utakmici - 4 Foto: AFP

Negodovanje se nastavilo i dok je Trump čitao zakletvu koju su članovi vojske trebali ponoviti u sklopu ceremonije novačenja na terenu tijekom pauze u igri.

Donald Trump is a very unpopular president. pic.twitter.com/ejl1l29sGC — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 10, 2025

HOLY SHIT!!! Drop everything you're doing and watch this two-minute clip of Donald Trump being BOOED MERCILESSLY at the Commanders game. pic.twitter.com/sppIpCOriN — Ron Smith (@Ronxyz00) November 9, 2025

"Nešto sam zakasnio", rekao je Trump ranije novinarima nakon što je izašao iz Air Force Onea na vojnoj bazi Andrews, nakon što je avion preletio stadion Northwest tijekom utakmice. Zatim je sjeo u svoj oklopni automobil i odvezao se prema stadionu, piše AP.

"Bit će to dobra utakmica. Sve ide jako dobro. Zemlja je u dobrom stanju. Demokrati moraju otvoriti vladu", dodao je, aludirajući na blokadu rada savezne vlade.

U prvoj četvrtini, prije nego što je predsjednik stigao, igrač Lionsa Amon-Ra St. Brown proslavio je postignuti touchdown tako što je pokazao prema tribinama i zaplesao pokrete nalik na takozvani "Trumpov ples", koji su prošle godine počeli izvoditi brojni sportaši.

"Čuo sam da će Trump biti na utakmici," rekao je St. Brown nakon susreta. "Ne znam koliko će se puta dogoditi da predsjednik bude na utakmici, pa sam odlučio malo se zabaviti."

Trener Lionsa Dan Campbell izjavio je da je bio previše usredotočen na samu igru da bi primijetio Trumpov dolazak. "Ali to je super... Govorimo o predsjedniku Sjedinjenih Država. To je velika stvar."

Quarterback njegove momčadi, Jared Goff, rekao je da ga je posebno dojmio prizor Trumpovog zrakoplova koji je letio vrlo nisko iznad stadiona.

"Odlično je što je bio ovdje," rekao je Goff.

Tijekom treće četvrtine Trump se pridružio Foxovim komentatorima Kennyju Albertu i Jonathanu Vilmi te s njima vodio osam minuta laganog, ležernog razgovora. Albert je razgovor započeo pitanjem o Trumpovim danima igranja srednjoškolskog nogometa u New York Military Academyju.

Donald Trump na utakmici - 2 (Foto: AFP)

"Igrao sam na poziciji tight enda, ali to nije bilo baš ovakvo nogometno iskustvo. Bilo je malo lakše, nije bilo toliko zahtjevno," rekao je Trump.

Američki predsjednik napustio je stadion prije kraja utakmice.