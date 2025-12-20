Zbog mučnog slučaja traže ostavku ministrice: "Ovo je ozbiljna sramota"

SDP se oglasio o psihijatru KBC-a Osijek koji je uhićen i kazneno prijavljen zbog sumnje da je zlostavljao maloljetne pacijente, neprimjereno ih dirao, obraćao im se na neprimjeren način te im davao drogu.

"Zgroženi događanjima posljednjih dana u KBC-u Osijek te propustom Ministarstva zdravstva da prepozna kako su maloljetne osobe zbrinute na Zavodu za dječju psihijatriju bile ugrožene i nezaštićene, smjesta tražimo od ministrice zdravstva Irene Hrstić da podnese ostavku", napisali su iz SDP-a.

Prema izvještajima iz medija, Ministarstvo zdravstva, tvrde, još je prije gotovo dvije godine bilo je upoznato s događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek.

"U dva anonimna dopisa iz siječnja i veljače 2024. godine, koji su danas dostupni javnosti, iznesene su ozbiljne sumnje i upozorenja vezana uz ponašanje jednog dječjeg psihijatra, tada zamjene v.d. pročelnice Zavoda, uključujući navode o neprimjerenom odnosu prema maloljetnim pacijenticama", navode iz SDP-a.

"Unatoč tome, Ministarstvo zdravstva je, odgovarajući na izravan upit medija, navelo kako je imalo saznanja isključivo o pritužbama vezanim uz organizaciju rada i moguće nepravilnosti u fakturiranju usluga. Takav odgovor jasno pokazuje da Ministarstvo nije bilo u stanju – ili nije željelo – prepoznati da se radi o potencijalnoj ugrozi najranjivije skupine u zdravstvenom sustavu: maloljetnika, i to na jednom od najosjetljivijih odjela, dječjoj psihijatriji", dodali su.

SDP-ovci su također istaknuli da zdravstveni sustav mora bez iznimke štititi zdravlje, sigurnost i dostojanstvo svakog pacijenta.

"Neoprostivo je da krovna institucija hrvatskog zdravstva nema kapaciteta prepoznati rizike i pravodobno reagirati, osobito kada je riječ o djeci i mladima koji u sustav dolaze zbog ozbiljnih psihičkih poteškoća – problema koji su već sami po sebi teški, stigmatizirajući i zahtijevaju najvišu razinu zaštite", napisali su u priopćenju.

"Postavljamo jasno pitanje: kakvu poruku ovakav propust šalje djeci i mladima koji se dvoume hoće li potražiti stručnu pomoć? Kako Ministarstvo zdravstva može jamčiti sigurnost i dostojanstvo pacijenata ako se ozbiljna upozorenja godinama zanemaruju?", dodali su.

"Ovo je ozbiljna sramota za Ministarstvo zdravstva i za sve u lancu odgovornosti koji su o navodima bili obaviješteni, a nisu poduzeli ništa. Odgovornost mora biti utvrđena, a svatko tko je propustio postupati u skladu sa svojom dužnošću mora za to snositi posljedice - počevši od ministrice Hrstić", zaključili su iz SDP-a.