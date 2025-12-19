Objavljene stotine tisuća Epsteinovih dokumenata

Nakon što je usvojen Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, Ministarstvo pravosuđa SAD-a ima zakonsku obavezu objaviti sve svoje dosjee o pokojnom financijašu i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu.

Demokratski zakonodavci ranije su objavili desetke tisuća stranica dokaza iz saveznih istraga, uključujući 68 fotografija, ali najnovije objave donose ogroman broj dokumenata vezanih uz dvije kaznene istrage.

Najnovije objavljivanje je uslijedilo nakon višemjesečnih političkih prepirki usred pobune nekih od najvjernijih pristaša predsjednika Donalda Trumpa zbog nevoljkosti njegove administracije da objavi sve dokumente povezane s istragama o Epsteinu.

Ministarstvo pravosuđa dodalo je napomenu na web stranicu na kojoj je objavilo poveznice na dokumente, a u njoj se navodi da su "poduzeti svi razumni napori" za redigiranje osobnih podataka žrtava, ali je upozorilo da bi neki mogli biti otkriveni nenamjerno.

Zamjenik američkog državnog tužitelja Todd Blanche izjavio je da očekuje otprilike nekoliko stotina tisuća dokumenata, uključujući fotografije i druge materijale, piše BBC. No, najnovija objava možda neće obuhvatiti sve datoteke odjednom, već će njihovo otkrivanje biti raspoređeno u narednim tjednima kako bi se identitet žrtava Epsteina potpuno zaštitio.

Jeffrey Epstein Foto: Afp

Zahtjev da se sve žurno objavi

Demokratski lideri u Kongresu zahtijevaju da se sve objavi do kraja dana.

"Trumpova administracija imala je 30 dana da objavi sve Epsteinove dosjee, a ne samo neke. Ne učini li to, krši zakon", izjavio je vođa manjine u Senatu Chuck Schumer. Također pozivaju Ministarstvo da osigura jasan raspored objave i da stvarno omogući pristup dokumentima, uz minimalno cenzurirane informacije.

Predstavnici Robert Garcia i Jamie Raskin optužili su Ministarstvo i administraciju da "namjerno štite Donalda Trumpa od njegove mračne prošlosti" i krše zakon koji je sam Trump odobrio. Bijela kuća je u više navrata iznosila različita objašnjenja za odgađanje objave, uključujući zaštitu privatnosti žrtava i navodnu političku zloupotrebu.

Svjedočenje zlostavljanih ispred Kapitola Foto: Afp

Vlada zabrinutost

Žrtve su također izrazile zabrinutost oko toga što će, a što neće biti uključeno u objavu te upozoravaju da bi dosjei mogli biti manipulirani kako bi se zaštitilo osobe povezane s Epsteinom.

Dokumenti objavljeni danas uključuju materijale iz dvije kaznene istrage s transkriptima intervjua s žrtvama i svjedocima te predmetima zaplijenjenim tijekom racija na njegovim nekretninama. Pregled prvih 30 stranica onoga što je Ministarstvo pravosuđa nazvalo "data set 1" otkriva da svaka stranica sadrži otprilike 40 poveznica na PDF dokumente. Materijali uključuju fotografije unutrašnjosti nekretnina, kuhinje, hodnike, teretanu i spavaće sobe, ali kontekst i lokacija fotografija još nisu jasni.

Na fotografijama koje su objavljene pojavljuju se Michael Jackson, Richard Branson, Bill Clinton, Diana Ross, Chris Tucker i druge osobe čiji su identiteti zaštićeni. Te su fotografije objavljene u sklopu ove velike zbirke dokumenata bez dodatnog konteksta i ne postoji nikakva sugestija o nezakonitom postupanju povezanim s Epsteinovim zločinima.

Ministarstvo je obećalo da će nastaviti s daljnjim objavama dokumenata u narednim tjednima, s ciljem da se zaštite žrtve, ali i omogući javnosti i novinarima pristup podacima koji mogu rasvijetliti složenu mrežu Epsteinovih zločina.

Jeffrey Epstein i Donald Trump Foto: X / Screenshot

Oglasila se Bijela kuća

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson oglasila se priopćenjem o objavi dokumenata: "Trumpova administracija je najtransparentnija u povijesti. Objavom tisuća stranica dokumenata, suradnjom sa zahtjevima za dostavu dokumentacije Odbora Zastupničkog doma za nadzor te nedavnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage o Epsteinovim prijateljima iz redova Demokratske stranke, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su to ikada učinili demokrati."

"Dok predsjednik Trump ispunjava svoja obećanja, demokrati poput Hakeema Jeffriesa i Stacey Plaskett još uvijek nisu objasnili zašto su tražili donacije i sastanke od Epsteina nakon što je bio osuđeni seksualni prijestupnik. Američki narod zaslužuje odgovore", zaključuje se u priopćenju.

Trump je prvotno pozivao republikance u Kongresu da se usprotive novom zakonu, upozoravajući da bi objavljivanje potencijalno osjetljivih internih istražnih zapisa moglo postaviti opasan presedan.

No, mnogi Trumpovi glasači optužili su njegovu administraciju da zataškava Epsteinove veze s moćnim osobama i detalje njegove smrti 2019. godine, koja je proglašena samoubojstvom, u zatvoru na Manhattanu gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima i zlostavljanje maloljetnica.

Trump, koji je tijekom predizborne kampanje 2024. obećao da će deklasificirati vladine dokumente o Epsteinu ako bude izabran, nastoji se maknuti od afere kako bi se mogao usredotočiti na važniji problem za Amerikance - troškove života - prije izbora na pola mandata u studenom 2026.

Melanija Trump, Donald Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell Foto: Afp

U središtu pozornosti

Epsteinove veze s Trumpom u središtu su pozornosti otkako su demokrati u Zastupničkom domu prošlog mjeseca objavili tisuće e-mailova, uključujući jedan u kojem je Epstein napisao da je Trump "znao za djevojke", bez objašnjenja što to znači.

Republikanci u Zastupničkom domu objavili su još e-mailova istog dana, uključujući jedan u kojem se navodi da je Trump mnogo puta posjetio Epsteinovu kuću, ali "nikada nije dobio masažu".

Dva dana nakon toga Trump je naredio ministarstvu pravosuđa da istraži Epsteinove veze s Clintonom i bankom JPMorgan. Sljedećeg tjedna, unatoč pritisku Bijele kuće da se odgodi glasanje, američki su zakonodavci velikom većinom glasali za donošenje zakona kojim se prisiljava ministarstvo pravosuđa da objavi dokumente. Zakon, koji je Trump potom potpisao, dao je vladi rok do ponoći u petak da objavi sve dokumente koje posjeduje.