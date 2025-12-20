Posebna emisija Poziva: U nedjelju gledajte emotivne priče iz domova za nezbrinutu djecu

U nedjelju rubrika Poziv u Dnevniku Nove TV donosi posebno, blagdansko izdanje posvećeno djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ekipa Poziva posjetila je dva karlovačka doma, Dom za djecu "Vladimir Nazor" i Dom na Baniji, kako bi istražila što blagdani znače onima koji ove godine neće sjesti za obiteljski stol. Dok većina prosinac provodi u krugu obitelji, planirajući darove i blagdanska druženja, za više od tri tisuće djece u Hrvatskoj blagdani su najteže doba godine.

U nedjelju će gledatelji u posebnom izdanju Poziva imati priliku upoznati djecu koja su prerano morala naučiti biti hrabra, a među njima i Gabrijelu, koja je u domu već tri godine.

"Život me, zbog nekih tužnih obiteljskih trenutaka, doveo u Dom na Baniji, mjesto puno različite djece, smijeha, ponekad i suza. Najteže je kad dođu blagdani. Svi govore o toplini i obiteljskom stolu, a ja ga gledam samo u mislima. Bude često trenutaka kad navečer legnemo u krevet i krenemo plakati da to nitko ne zna. Zato jer neke stvari odlučimo zadržati za sebe", otkrila je Gabrijela.

Osim emotivnih priča, Poziv beskompromisno upozorava na infrastrukturne probleme koji godinama muče te ustanove. Od prozora koji imaju kartone umjesto stakla, starog, opasnog terena s golovima koji se raspadaju, ulaznih vrata koja ne funkcioniraju, kombija starog dva desetljeća do kuhinje i radionice koje vape za novom opremom.

"Inače donosimo probleme odraslih, njihove borbe s birokracijom i tromim sustavom, ali za blagdane već četvrtu godinu donosimo priče djece kojima je često za Božić najveća želja odrastati u boljim uvjetima. Naša je želja donijeti osmijeh na njihova lica. Ovaj put smo se uputili u Karlovac, iz kojeg donosimo emotivne reportaže o djeci i uvjetima u kojima odrastaju, a mi smo im odlučili prirediti iznenađenje i mali rock-koncert", poručuje urednik Poziva Domagoj Mikić.

Na poziv da se pridruži toj misiji legendarno Prljavo kazalište odazvalo se bez sekunde oklijevanja. Uz emotivne priče poslušajte i njihove najveće hitove, a za njih će pitanja imati i djeca.

Nakon što je prošle godine razveselila djecu iz dječjeg doma u Vinkovcima, a u prethodnim blagdanskim izdanjima i korisnike šibenskih udruga te štićenike dječjeg doma u Lipiku, ekipa Poziva ove blagdane s istom željom odlazi u Karlovac.