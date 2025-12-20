VIDEO Stotine Hrvata prosvjedovalo zbog adventa: "Ovo je skandal, naoružanu policiju su poslali na djecu"

Više stotina Hrvata prosvjedovalo je u petak navečer prosvjedovalo u općine Gornji Vakuf–Uskoplje u BiH zbog zabrane održavanja manifestacije "Advent u Uskoplju".

Prosvjednici su se okupili nakon što je večer ranije inspekcija Srednjobosanske županije, uz pratnju policije, zatvorila adventske kućice i klizalište, navodeći da organizatori nisu imali potrebna dopuštenja za održavanje događaja.

Mediji navode da je policija akciju provela dok se manifestacija održavala, a prostor gdje su bile smještene adventske kućice i klizalište ograđen je policijskom trakom te je naređeno da se manifestacija odmah prekine.

Organizatorima je objašnjeno da nisu ispunjeni svi administrativni uvjeti, uključujući dopuštenje za lokaciju, što je izazvalo snažan bunt Hrvata, koji su na prosvjedu istaknuli da se radi o nepravednom postupku prema zajednici koja je godinama organizirala adventske manifestacije.

Prosvjednici su također izrazili zabrinutost zbog, kako su rekli, pokušaja namjernog ugrožavanja božićnih običaja i tradicije. Književnik iz Uskoplja Josip Mlakić zabranu je nazvao skandaloznom.

"U Europi se teroristički činovi događaju na adventu, a nama šalju policiju naoružanu na djecu. O čemu mi pričamo i u kakvoj zemlji živimo? Ako je riječ o dozvolama, zašto nisu tražene dozvole u drugim slučajevima?", upitao je.

Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž upozio je da ovo nije izoliran incident.

"Žele raseliti hrvatska naselja preko širenja rudnika, a sad se ne dopušta niti slavljenje Božića. Je li, kao što je bio slučaj nedavno u Žepču, problem što se zove Advent?", rekao je.

Prošloga vikenda mjesto Donja Ričica kod Gornjeg Vakufa-Uskoplja posjetio je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman te izrazio zabrinutost zbog najave proširenja ugljenokopa i ugrožavanja opstanka Hrvata koji su se tamo vratili nakon rata.

Ranije ovoga mjeseca predstavnici bošnjačkih vlasti u Žepču usprotivili su se da se manifestacija u tome gradu nazove Adventom.