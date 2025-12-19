Svjetlost, pjesma i more radosti – advent u Dubrovniku

Stradun, najpoznatija ulica Dubrovnika, u prosincu zablista posebnim sjajem. Kada blagdanske lampice obasjaju kamene zidine, cijeli Grad pretvara se u scenu ispunjenu pjesmom, smijehom i tradicijom. Advent u Dubrovniku nije samo još jedan datum u kalendaru – to je vrijeme topline, zajedništva i radosti koje vodi u novu godinu.

Dubrovački zimski festival ove je godine započeo 29. studenog i svojim bogatim programom donosi dašak Mediterana u zimske večeri. Tako će 20. prosinca Dubrovnik ugostiti Vannu, čiji će glas unijeti eleganciju i emociju na Stradun. A kako bi nastavili „budni sanjati“, kraj godine donosi i snažniji ritam – 27. prosinca Parni Valjak raspjevat će cijeli Grad i pretvoriti Stradun u pozornicu punu energije i blagdanskog ugođaja.

Sljedećeg dana, 28. prosinca, Dražen Zečić donosi romantične stihove, dok će 30. prosinca Željko Bebek podignuti atmosferu do vrhunca. Umjesto „čaše otrova“, uz njegove ćemo hitove i „stare ljubavi“ nazdraviti čašom dubrovačke Malvasije.

Na Staru godinu Dubrovnik priprema veliko finale. Dan započinje dječjim dočekom uz Jacquesa Houdeka, a u noćnom slavlju publiku će zabavljati Dino Merlin i Hiljson Mandela! Nakon njih, pozornicu će preuzeti mladi Jakov Jozinović, čiji će glas donijeti novu energiju i emotivne note za prve trenutke u novoj godini. Program se nastavlja i u prvim danima 2026. godine – koncertom Petra Graše i nastupom Tomislava Bralića & klape Intrade, koji će Stradun ispuniti dalmatinskim melodijama.

Najmlađe očekuje bogat adventski program: klizališta u Lapadu i Mokošici, kreativne radionice, božićni koncerti, kazališne predstave i izložbe. Grad će u prosincu biti ispunjen veseljem i događanjima koja stvaraju uspomene za cijeli život.

Dubrovački zimski festival održava se uz potporu brojnih partnera kao što su Zračna luka Ruđer Bošković, Coca-Cola, Jadranski luksuzni hoteli, RAO, Best in Parking, Luka Dubrovnik, ATIS Dubrovnik, Texo Molior, Villa Dubrovnik, WPD Adria, OTP banka te brojni drugi.

Dubrovnik ni zimi nije hladan – grije osmijehom ljudi, mirisima adventske kuhinje, pjesmom i svjetlom koje obavija njegove ulice.

