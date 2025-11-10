Završava najduža blokada proračuna u povijesti SAD-a: Kaos u zračnom prometu mogao bi još potrajati

Američki senatori postigli su u nedjelju privremeni sporazum kojim će se prekinuti paraliza proračuna koja već rekordnih 40 dana blokira dio javnih službi, prenijelo je nekoliko medija.
BESPILOTNE LETJELICE
Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
Očevid u tijeku
Teška prometna nesreća u Zagorju: Dvije osobe mrtve, jedna prevezena u bolnicu
Komentirao izložbu
Pupovac otkrio da je otkazan još jedan događaj: "Krenulo je tako da sve može smetati"
Republikanci i demokrati u Senatu dogovorili su se o financiranju vlade do siječnja, izvijestili su CNN i Fox News.
Mjera je odmah stavljena na glasanje, očito uz potporu dovoljnoga broja demokrata te će nakon toga tekst biti proslijeđen Zastupničkom domu. Prihvati li ga i Zastupnički dom, prijedlog će biti upućen Donaldu Trumpu na potpis.
Taj korak naprijed vodi prema normalizaciji stanja, s obzirom na to da je sada poremećeno funkcioniranje zračnog prometa i isplate socijalne pomoći, a stotine tisuća službenika su u tehničkom štrajku ili rade bez plaće od 1. listopada.
"Mogli bismo reći da se približavamo kraju blokade vlade", ustvrdio je pred novinarima predsjednik Trump koji se vratio u Bijelu kuću nakon vikenda koji je proveo u svojoj rezidenciji na Floridi.
Prema zastupnicima u parlamentu, sporazum bi trebao omogućiti ponovnu isplatu socijalne pomoći za 42 milijuna Amerikanaca, koja je prekinuta zbog blokade proračuna, povratak na posao tisuća državnih službenika i isplatu plaća te glasanje o produženju programa zdravstvenoga osiguranja koji istječe krajem ove godine.
Šef demokrata u Senatu Chuck Schumer rekao je kako mu je žao što je zdravstvena skrb tema glasanja, a ne izravnog prihvaćanja. "Ta će se borba morati nastaviti", rekao je u Senatu.
Zbog paralize proračuna koja je utjecala na kontrolu leta, u nedjelju je u SAD-u otkazano više od 2700 letova, 10.000 ih je odgođeno, objavio je FlightAware. Posebno su pogođeni aerodromi Newark i LaGuardia u New Yorku, O'Hare u Chicagu i Hartsfield-Jackson u Atlanti.
Ministar prometa Sean Duffy upozorio je u nedjelju da bi nastavak blokade proračuna mogao još više pogoršati situaciju, s obzirom na to da se bliži Dan zahvalnosti. "Zračni promet će se svesti na minimum dok svi žele putovati u posjet obitelji", upozorio je.
Povratak zračnog prometa u normalu mogao bi trajati još danima nakon deblokade, dok se ponovno ne normalizira federalno financiranje, koje obuhvaća i plaće.