Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Incident u Zagrebu

Priveli muškarca koji je u parku napao stranog radnika, dvojicu nasilnika još traže

Piše Hina, 20. prosinca 2025. @ 15:19 komentari
Park, ilustracija
Park, ilustracija Foto: Tomislav Kristo/Cropix
Tijekom napada 38-godišnjak lakše je ozlijeđen, a materijalna šteta je oko 300 eura.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Provjerite zalihe

    Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
  2. Razoreni Donbas - 1
    Slikoviti izračun

    Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu
  3. Pretjecanje kamiona
    Bez lijeve trake

    Je li to rješenje za gužve na autocestama? Stigao novi prijedlog
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Priveli muškarca koji je u parku u Dubravi napao stranog radnika
Incident u Zagrebu
Priveli muškarca koji je u parku napao stranog radnika, dvojicu nasilnika još traže
Posebna emisija Poziva: Ekipa rubrike Dnevnika Nove TV donosi emotivne priče iz domova za nezbrinutu djecu
Blagdansko izdanje
Posebna emisija Poziva: U nedjelju gledajte emotivne priče iz domova za nezbrinutu djecu
Svjetlost, pjesma i more radosti – advent u Dubrovniku
Oglas
Svjetlost, pjesma i more radosti – advent u Dubrovniku
Talijanska policija je u velikoj akciji uhitila 384 osobe te zaplijenila 1,4 tone droge.
U nekoliko pokrajina
Velika akcija u susjedstvu: Zaplijenjeno 1,4 tona droge, stotine ljudi uhićene, otvorena istraga protiv maloljetnika
Ekonomski analitičar Petar Vušković o gospodarskim predviđanjima za 2026. godinu
Petar Vušković za DNEVNIK.hr
Što čeka Hrvatsku u 2026.? "Standard je stvar percepcije, jedino je razmaženost apsolutna i točna"
Dio Zagreba bez struje: Otkriven uzrok, oglasio se HEP
Popravci u tijeku
Dio Zagreba bez struje: Otkriven uzrok, oglasio se HEP
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Pomoć Ukrajini u brojkama: Svakog Europljanina stoji manje od devet eura mjesečno
Slikoviti izračun
Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu
Dinamička zabrana pretjecanja: Kamioni u lijevoj traci samo kad nema gužvi
Bez lijeve trake
Je li to rješenje za gužve na autocestama? Stigao novi prijedlog
Na riječkom Trsatu dogodila se pucnjava: Oštećeni kafić, auti, ljekarna
Drama na Trsatu
Pucnjava u Rijeci. Propucani kafić, ljekarna i automobili, jedna osoba uhićena
Ogromna gužva zbog nesreće na autocesti: Nastala duga kolona, oglasio se HAK
Velik priljev vozila
Ogromna gužva zbog nesreće na autocesti: Nastala duga kolona, oglasio se HAK
Donald Trump potpisao novi zakon vezan za Zapadni Balkan
Nova pravila
Trump potpisao poseban zakon vezan za dio Balkana
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Pomoć Ukrajini u brojkama: Svakog Europljanina stoji manje od devet eura mjesečno
Slikoviti izračun
Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu
Dinamička zabrana pretjecanja: Kamioni u lijevoj traci samo kad nema gužvi
Bez lijeve trake
Je li to rješenje za gužve na autocestama? Stigao novi prijedlog
show
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Tko je James, nećak kralja Charlesa?
ima slavne rođake
Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
zdravlje
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Oprez!
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Istina koju ne želite čuti, ali morate
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
zabava
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Čarobna priroda
Kitovi opkolili brod, pogledajte veličanstveni prizor od kojeg zastaje dah
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
tech
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Promjena pristupa
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno!
Uznemirujuće!
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno
Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula nakon šest rundi
Bez milosti
VIDEO Šetnja ringom nije bila dovoljna: Joshua brutalno nokautirao Paula
Snimka brutalnog nokauta iz drugog kuta otkriva zanimljiv, ali i jeziv detalj
Pomalo i jezivo
VIDEO Snimka iz drugog kuta otkriva što je Joshua napravio prije završnog udarca
tv
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
PONOSNA NA SEBE!
Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
MasterChef: Vatra u MasterChefu znači samo jedno – Barbara je u blizini! "Nisam piroman!"
UPS!
Vatra u MasterChefu znači samo jedno – Barbara je u blizini! "Nisam piroman!"
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
putovanja
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
prije roka
Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Oprez!
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Recept za Kapri tortu
Brzo i lako
Ovo je recept za trenutačno najtraženiju tortu, ne peče se, a okus i tekstura su fantastični
sve
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Oprez!
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno!
Uznemirujuće!
VIDEO Jake Paul pokazao posljedice razornog udarca, ovo izgleda strašno
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene