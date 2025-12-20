Pucnjava u Rijeci. Propucani kafić, ljekarna i automobili, jedna osoba uhićena

Riječkoj policiji sinoć je oko 21:30 stigla dojava da su se na području Trsata čuli pucnjevi iz vatrenog oružja i da je oštećeno staklo na ugostiteljskom objektu.

Policija je izašla na teren i obavljen je očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi, a zabilježena su oštećenja prozora na ugostiteljskom objektu, aluminijskih grilja te fasade na obližnjoj ljekarni i dva vozila.

Prema dosadašnjim saznanjima, nitko od građana koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu ili drugih osoba nije ozlijeđen.

Jedna od osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem je uhićena, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi pronalaska drugih sudionika te utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.