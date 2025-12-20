Obavijesti Foto Video Pretražite
Sve se istražuje

Strašna nesreća u susjedstvu: Par ispao iz skijaškog lifta, muškarac poginuo

Piše R. S. , 20. prosinca 2025. @ 16:09 komentari
Žičara, ilustracija
Žičara, ilustracija Foto: Getty Images
Nesreća se dogodila u subotu oko 13 sati tijekom uspona prema jednom od najviših dijelova planine.
