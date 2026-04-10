Teške optužbe iz mađarskog podzemlja: "Novac ruske mafije išao je Orbanu"

Bivši pripadnik budimpeštanskog podzemlja izrekao je niz ozbiljnih optužbi u kojima tvrdi da se novac ruske mafije slijevao prema premijeru Viktoru Orbanu.

László Kovács je u razgovoru za ruski Insider ustvrdio kako je u 90-tim godinama postojala sprega kriminalne scene, policije i politike u Mađarskoj. On je osobno, kako navodi, sudjelovao u transferu novca od ruskog mafijaškog šefa Semjona Mogileviča tadašnjem šefu mađarske policije Sándoru Pinteru te da je dio tog novca završio kod Viktora Orbána.

Najmanje jednom tjedno nosio je pakete s desecima tisuća dolara. "Uzeo bih paket od 50.000 do 100.000 dolara i odnio ga Pinteru". Pojedini kazneni slučajevi rješavali su se na taj način. "Dogodilo bi se ubojstvo, a onda bih nosio novac. Zaključio sam da će to zatvoriti istrage". Šef policije mogao je učiniti da svaki kazneni slučaj nestane, za što je redovito bio plaćen.

Posebno kontroverzan dio njegova svjedočenja odnosi se na financiranje politike. Kovač tvrdi da su se 1997. pojavile znatno veće količine novca. "Velike svote bile su namijenjene 'Viti'”, kako naziva Orbana. Iznosi su dosezali milijun dolara. Novac je vjerojatno korišten za Orbánovu prvu uspješnu izbornu kampanju 1998. godine.

Mogilevič je navodno s prezirom gledao na Orbana, unatoč njegovoj suradnji. "Govorio je ‘Taj smrdljivi Mađar živi od mojih para, radit će što mu kažem’".

Nakon Orbánovog dolaska na vlast, situacija se promijenila. Ljudi iz podzemlja koji su mu prije pomagali postali su teret. "Uz pomoć istog Pintera, brzo ih je uklonio i poslao u zatvor", tvrdi Kovač, dodajući da je Mogiljevič sam napustio Mađarsku i otišao u Rusiju.

Kovač ostavlja otvorenim pitanje mogućeg političkog utjecaja Moskve u Mađarskoj. “Nemam pouzdane informacije, ali mislim da ruske vlasti svakako mogu koristiti kompromitirajući materijal o Orbanu”. O svojim je saznanjima spreman svjedočiti na sudu ako dođe do promjene vlasti u Mađarskoj, prenosi Nova.rs.