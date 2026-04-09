Putin objavio prekid vatre za pravoslavni Uskrs, očekuje to i od Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je uskrsno primirje u ratu u Ukrajini, koje bi prema priopćenju Kremlja trebalo trajati od subote, 11. travnja u 16 sati, do kraja nedjelje, 12. travnja.

Iz Moskve poručuju da su ruske snage dobile nalog da tijekom tog razdoblja obustave borbena djelovanja na svim bojištima, uz napomenu da će ostati spremne odgovoriti na moguće incidente.

Kremlj očekuje da će i ukrajinska strana prihvatiti isti model prekida vatre, piše Le Monde.

Najava dolazi nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ovog tjedna, posredstvom SAD-a, predložio privremeni prekid sukoba tijekom uskrsnih blagdana.

Dosadašnji pregovori pod vodstvom Washingtona nisu donijeli pomak prema trajnom dogovoru, a dodatno su usporeni zbog preusmjeravanja američke pozornosti na Bliski istok.

Rat u Ukrajini traje već četiri godine i odnio je stotine tisuća života te raselio milijune ljudi.