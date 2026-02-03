Susjedi uveli ulaznicu za poznatu turističku atrakciju: "Zarada nam nije cilj"

Grad Rim od ponedjeljka, 2. veljače 2026., uveo je ulaznicu od 2 eura za turiste koji se žele spustiti u neposrednu blizinu turističke atrakcije Fontana di Trevi i baciti novčić u jednu od najpoznatijih gradskih znamenitosti.

Razgledavanje s trga iznad fontane i dalje ostaje besplatno, piše Euronews.

Mjera je uvedena kako bi se smanjile gužve, poboljšala kontrola posjetitelja i spriječilo neprimjereno ponašanje, a ne radi ostvarivanja zarade, istaknuto je iz grada. Prihodi će se koristiti za održavanje kulturne baštine i unaprjeđenje iskustva posjetitelja, a procjenjuje se da bi grad na naplati te naknade godišnje mogao zaraditi do 6,5 milijuna eura.

Ulaznica će se naplaćivati ponedjeljkom i petkom od 11:30 do 22 sata, a ostalim danima od 9 do 22 sata. Posljednji ulaz u neposrednu blizinu fontane je u 21 sat, dok je noćni pristup slobodan i besplatan. Ulaznice se mogu kupiti online.

Stanovnici Rima oslobođeni su plaćanja, a gradske vlasti ističu da pogled na fontanu neće biti ograničen za one koji ulaz ne žele platiti.

Ta odluka dio je šire borbe protiv prekomjernog turizma. Nešto slično uvele su i druge europske zemlje – u Grčkoj se naplaćuje ulaz u Pantheon, dok je Venecija uvela dnevnu turističku pristojbu.