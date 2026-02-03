Susjedi uveli ulaznicu za poznatu turističku atrakciju: "Zarada nam nije cilj"

Gradske vlasti uvele su ovu mjeru kako bi smanjile gužve oko znamenitosti koju godišnje obiđe nevjerojatnih deset milijuna turista.
Podijelite
Grad Rim od ponedjeljka, 2. veljače 2026., uveo je ulaznicu od 2 eura za turiste koji se žele spustiti u neposrednu blizinu turističke atrakcije Fontana di Trevi i baciti novčić u jednu od najpoznatijih gradskih znamenitosti.
Razgledavanje s trga iznad fontane i dalje ostaje besplatno, piše Euronews.
Mjera je uvedena kako bi se smanjile gužve, poboljšala kontrola posjetitelja i spriječilo neprimjereno ponašanje, a ne radi ostvarivanja zarade, istaknuto je iz grada. Prihodi će se koristiti za održavanje kulturne baštine i unaprjeđenje iskustva posjetitelja, a procjenjuje se da bi grad na naplati te naknade godišnje mogao zaraditi do 6,5 milijuna eura.
Ulaznica će se naplaćivati ponedjeljkom i petkom od 11:30 do 22 sata, a ostalim danima od 9 do 22 sata. Posljednji ulaz u neposrednu blizinu fontane je u 21 sat, dok je noćni pristup slobodan i besplatan. Ulaznice se mogu kupiti online.
Stanovnici Rima oslobođeni su plaćanja, a gradske vlasti ističu da pogled na fontanu neće biti ograničen za one koji ulaz ne žele platiti.
Ta odluka dio je šire borbe protiv prekomjernog turizma. Nešto slično uvele su i druge europske zemlje – u Grčkoj se naplaćuje ulaz u Pantheon, dok je Venecija uvela dnevnu turističku pristojbu.