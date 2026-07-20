Vučić kritizirao studente i komentirao listu za izbore, stigao mu odgovor: "Ali, predsjedniče... niste na listi"

Studenti, koji mjesecima predvode protuvladine prosvjede u Srbiji, u ponedjeljak su, nakon je što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić kandidate na navodnoj studentskoj izbornoj listi uvredljivo nazvao "parazitima na državnim jaslama", ironično poručili šefu države: "ali predsjedniče... niste na listi".

Višemjesečne prosvjede pokrenula je pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. prosinca 2024. godine, za što prosvjednici vide odgovornom vlast i zahtijevaju borbu protiv korupcije, demokratizaciju društva, nepristran rad institucija i prijevremene parlamentarne izbore.

Studentski pokret stekao je veliku potporu građana i najavio svoju listu za prijevremene izbore koje Vučić mjesecima najavljuje, ali ih ne raspisuje.

Vučiću naklonjeni tabloidi posljednjih su dana objavili projicirani popis javnih osoba koje će studenti, navodno, kandidirati na izborima.

Vučić je ubrzo reagirao i, na poziv kabelske televizije Informer, u telefonskom uključenju rekao da su na listi studentskog pokreta za predstojeće izbore ljudi koji ne bi znali voditi državu jer su "apsolutno nekompetentni", te da većina njih radi u državnim institucijama i prima plaću iz proračuna.

Navodne kandidate studentskog pokreta opisao ja kao interesnu skupinu i "čopor bez ideje". Rekao je da mnogi od njih rade u javnom sektoru i na sveučilištima, optužujući ih za uništavanje obrazovnog sustava tijekom studentskih blokada fakulteta.

Te su Vučićeve ocjene potaknule studente da mu, na društvenim mrežama i u izjavama medijima koji kritički izvještavaju, pošalju ironične poruke - "Ali, predsjedniče... niste na listi", "Projekcija je čudo" ili "Netko te slagao. Nisi na listi".

Iz studentskih redova stižu i poruke da "studentska lista i dalje nije javno dostupna" te da su navodne liste koje objavljuju Vučiću bliski tabloidi nagađanja koja "nemaju veze ni sa čim realnim".

"Kad odlučimo objaviti službenu listu, onda će je moći i komentirati. Vjerujemo da Vučićeva izjava o navodnim imenima kandidata dolazi iz njegovog osobnog iskustva. On najbolje zna kako je biti parazit na državnim jaslama”", rekao je jedan student beogradskog sveučilišta portalu Nova S.

Prema projekciji liste koju je objavio Informer, kandidati studenata su brojne javne osobe, među kojima rektor Sveučilišta u Beogradu Vladan Đokić, nekadašnji reprezentativci - nogometaš Nemanja Vidić i košarkaš Dejan Bodiroga umirovljena tužiteljica Jasmina Paunović, liječnici, sveučilišni profeseori i drugi.

Jedina službena studentska lista bit će objavljena kad budu rapisani izbori, poručili su studenti.