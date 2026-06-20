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FOTO Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu: Vučić najavio izbore u jesen

Piše A. Ž., Hina, 20. lipnja 2026. @ 22:10 komentari
Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 3
Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 3 Foto: Afp
Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju od pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a za što prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost nadležnih.
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