FOTO Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu: Vučić najavio izbore u jesen

Tisuće ljudi okupile su se u subotu na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija, a sudionici su poručili da "studenti ne odustaju" i da će tijekom ljeta širiti mrežu podrške diljem Srbije, prenijeli su lokalni i regionalni mediji.

Na skupu, koji su organizirali studenti u blokadi novosadskog sveučilišta, govorilo se o izbornim uvjetima, stanju u policiji, pravosuđu i medijima, te o, kako su naveli, nepovjerenju građana u institucije.

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 5 Foto: Afp

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 4 Foto: Afp

"Srbija nije Aleksandar Vučić"

"Srbija nije Srpska napredna stranka, Srbija nije Aleksandar Vučić, Srbija smo svi mi ovdje“, poručila je jedna od govornica, aktivistkinja "Glasa mladih općine Kula“ Katarina Perović, objavio je portal lista "Danas“.

Profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Sanja Belić ocijenila je da su ucjene i kupovina glasova jedno od najjačih oružja vlasti te pozvala građane da izađu na izbore i "pobijede i u ovakvim uvjetima“.

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 2 Foto: Afp

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 5 Foto: Afp

"Student u svakom selu"

Student Pravnog fakulteta Mateja Magda izjavio je za televiziju N1 da je Novi Sad "mjesto odakle je sve počelo“, aludirajući na tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru, te najavio ljetne akcije "od vrata do vrata" i "Student u svakom selu“ radi širenja podrške studentskom pokretu.

Kako je javio reporter "Danasa“, na prosvjedu su među ostalima bili poznati srpski košarkaš predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga i rektor Beogradskog sveučilišta Vladan Đokić.

Lokalni mediji su izvijestili da je prosvjed protekao bez incidenata, a građani su se počeli razilaziti prije mraka, što su studenti ranije najavili iz sigurnosnih razloga.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije Foto: Afp

Ni organizatori, niti mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi.

Studentski skup u Novom Sadu bio je prvi veći prosvjed koji su studenti u blokadi organizirali nakon velikog okupljanja na beogradskoj Slaviji 23. svibnja, a najavili su ga pod sloganom "Nismo stali. Nastavljamo“.

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 1 Foto: Afp

Tisuće ljudi na prosvjedu u Novom Sadu - 6 Foto: Afp

Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju od pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a za što prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost nadležnih.

Studentski pokret u međuvremenu je prerastao pokret koji fokus stavlja na traženje prijevremenih parlamentarnih izbora, promjenu izbornih uvjeta i pritisak na institucije za, kako navode, obnovu pravne države.

Aleksandar Vučić Foto: Afp

Vučić najavio izbore

Vlast u Srbiji sasula je teške optužbe na račun studenata, a Vučić je tijekom intervjua za tri provladine televizije kazao da će na skupu vladajuće Srpske napredne stranke, 27. lipnja u Beogradu, govoriti o izborima i o tome hoće li biti kandidat za premijera.

Rekao je da će "jedni izbori" biti održani "ili u listopadu ili u studenome bez preciziranja odnosi li se to na parlamentarne ili predsjedničke izbore.

Pozvao je građane da dođu na skup u Beograd te najavio da želi i od njih čuti što misle. Rekao je da taj skup neće biti usmjeren "ni protiv koga" već će, kako je najavio, biti organiziran "za našu Srbiju".

Studentski skup, dan kasnije, 28. lipnja u Kraljevu, okarakterizirao je kao "još jedno besmisleno" okupljanje i napomenuo da je i to demokracija.