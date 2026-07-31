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odgovornost snosi i maroko?

Stručnjak o migrantskoj krizi u Španjolskoj: "Dogodili su se propusti u obavještajnom dijelu, a ako vlada ne reagira..."

PišeDNEVNIK.hr, 31. srpnja 2026. @ 19:30 komentari
dr. sc. Filip Dragović
dr. sc. Filip Dragović Foto: Dnevnik Nove TV
Migrantska kriza u Ceuti postala je međunarodna kriza za španjolsku Vladu.
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