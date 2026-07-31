Stručnjak o migrantskoj krizi u Španjolskoj: "Dogodili su se propusti u obavještajnom dijelu, a ako vlada ne reagira..."

Strašna humanitarna kriza pogodila je malu španjolsku enklavu na afričkoj obali Sredozemlja. U nekoliko dana na poluotok veličine Murtera bez dozvole je ušlo 60 tisuća migranata iz Maroka.

U očajničkoj nadi da će se domoći Europe, deseci su se utopili i poginuli u stampedima.

O svemu je za Dnevnik Nove TV govorio stručnjak za migracije i sigurnost Filip Dragović.

Na pitanje je li netko zakazao nakon što je više od 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, Dragović je odgovorio da su se sigurno dogodili propusti, prvenstveno u obavještajnom radu na licu mjesta.

"Za očekivati je, kad se radi o ovako velikom broju, da su morale postojati neke informacije o tome, prvenstveno na društvenim mrežama. Međutim, kad je ovaj stampedo, možemo ga slobodno tako nazvati, krenuo prema granici, policija je tu bila nemoćna", rekao je Dragović.

Odluka Italije

Govoreći o odluci Italije da suspendira šengenski režim sa Španjolskom, Dragović je objasnio da je prelazak granice Europske unije uređen Uredbom o šengenskim granicama.

"On ne predviđa nikakvu suspenziju neke zemlje članice iz Schengena, tako da mislim da se tu više radi o nekakvim političkim izjavama", kazao je.

Dodao je da zemlje članice mogu uvesti dodatne i privremene kontrole na vlastitim državnim granicama.

"U konkretnom slučaju Italija nema kopnenu granicu sa Španjolskom. Oni mogu uvesti privremene kontrole u zračnim lukama, ali da jedna zemlja suspendira drugu iz Schengena - to prema važećem utvrđenom pravu nije moguće", objasnio je Dragović.

Sigurnosni problem

Na pitanje je li vjerojatno da će dio migranata pokušati krenuti prema ostatku Europe, odgovorio je da je to teško očekivati jer je riječ o dvama gradovima koji se nalaze na području Afrike.

"Ceuta je puno bliža Španjolskoj. Međutim, i tu postoji granična kontrola, tako da je iznimno teško očekivati da bi se ovako veliki broj ljudi mogao ukrcati na trajekte koji plove prema Španjolskoj", rekao je.

Također ne vjeruje da na području Ceute postoje jaki organizirani krijumčarski lanci koji bi mogli prebaciti toliki broj ljudi. "Mislim da se ovdje radi o sigurnosnom problemu, ali i o humanitarnom problemu jer je ovoliki broj ljudi došao na područje koje ima nešto malo veći broj stanovnika", upozorio je.

Dodao je da su, ako španjolska vlada ne reagira, mogući veći humanitarni i sigurnosni problemi na području grada u koji su migranti ušli. "A da će veći broj migranata uspjeti doći do Španjolske, ja ne vjerujem", poručio je Dragović.

Uloga Maroka

Dragović je upitan kakvu ulogu u cijeloj priči ima Maroko te je li riječ o političkom pritisku prema Europskoj uniji i Španjolskoj.

"Mi smo imali jednu sličnu situaciju 2021. godine, kada je također došlo do proboja migranata prema ova dva grada na području Afrike, međutim u znatno manjem broju", rekao je Dragović.

Dodao je da je moguće da odgovornost snosi i Maroko.

"Ako je vjerovati vijestima, a moram priznati da dobivamo te vijesti, no pitanje je dobivamo li sve, nije bilo policajaca i sigurnosnih službi Maroka kada je ovaj val migranata krenuo s druge strane. Ako je to točno, onda zasigurno postoji odgovornost Maroka", istaknuo je.

Naglasio je da korištenje migranata kao sredstva političkog pritiska nije ništa novo. "Vidjeli smo na već nekoliko mjesta diljem svijeta da se migranti koriste i kao politički pritisak", zaključio je Dragović.