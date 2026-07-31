VIDEO Seljani u koritu Dunava ugledali neobične ostatke, odmah su pozvani stručnjaci

U sjevernoj Bugarskoj otkriveni su, kako se vjeruje, ostaci drevnog mamuta nakon što se razina Dunava povukla na rekordno nisku razinu, izvijestila je novinska agencija BTA.

Ostatke je u srijedu pronašao stanovnik obližnjeg sela Rjahovo, koji je neuobičajen nalaz zamijetio u riječnome koritu. Seljani su potom pozvali stručnjake iz Regionalnog povijesnog muzeja u obližnjem gradu Ruse.

Ostaci mamuta u koritu Dunava - 2 Foto: Associated Press/Screenshot

Ravnatelj muzeja Nikolaj Nenov za BTA je rekao da su stručnjaci koji su poslani na nalazište prepoznali donju čeljust, dvije kljove i vjerojatno mamutovo rebro te će kosti biti uklonjene iz korita radi daljnjeg istraživanja te da bi se precizno utvrdilo porijeklo i starost nalaza.

Nenov je kazao kako se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina.

Ostaci mamuta u koritu Dunava - 1 Foto: Associated Press/Screenshot

Razina Dunava posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova i suša koje su pogodile rijeke u cijeloj Europi, među kojima i ključne vodene putove poput Rajne.