Meteorolog otkrio kada stiže kraj paklenih vrućina: "Očekuje nas vjerojatno izražena promjena vremena"

Toplinski val i dalje ne jenjava, a temperature diljem Hrvatske penju se iznad 39 stupnjeva.

Petar iz Beograda kaže da ljetne dane provodi uz more te da se od vrućine skriva u hladovini.

"Hladimo se, sve je super, more je divno. Ja i bebac uživamo. Zabili smo se u hladovinu i odlično nam je", rekao je.

Sličnog je mišljenja i Ty iz Velike Britanije, koji ističe da su ovakve temperature trenutačno uobičajene i u njegovoj zemlji.

"Vrlo je slično kao kod kuće. Ne čini se tako loše kada se može doći na plažu", kazao je.

Vrućina - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Njegova sunarodnjakinja Jen otkriva da je u Hrvatsku stigla u obiteljski posjet.

"Sin mi je oženjen Hrvaticom pa smo ga došli posjetiti", rekla je.

Danka iz Beograda smatra da se vrućine lakše podnose uz prirodnu hladovinu i sadržaje koje nude hrvatske plaže.

"Jako je toplo, ali ovdje ima toliko divnih stvari za osvježiti se. Borova hladovina, dječji park i restoran čine sve puno lakšim", ispričala je.

Crveni meteoalarm danas je na snazi za riječku i dubrovačku regiju, a visoke temperature nisu zaobišle ni ostatak Hrvatske.

U 15 sati najviše temperature izmjerene su u Kninu i Rijeci, gdje je živa u termometru prešla 39 stupnjeva. U Rašćanima je izmjereno više od 38 stupnjeva.

Ilustracija Foto: Getty Images

S druge strane, najugodnije je bilo u Crnom Lugu, gdje se temperatura jutros u 7 sati spustila na svega 11 stupnjeva. Svježije je bilo i u Otočcu te Ličkom Lešću s 13 stupnjeva.

Kako bi građanima olakšali boravak tijekom toplinskog vala, tijekom vikenda besplatno su otvoreni pojedini kulturni i sportski objekti u kojima se može pronaći predah od visokih temperatura.

Unatoč velikim vrućinama, brojni turisti i dalje obilaze gradove, dok neki pokušavaju iskoristiti sezonu za dodatnu zaradu. Francuski umjetnik Oma, koji na ulici crta portrete, kaže kako mu vrućina otežava posao.

Toplinski val, ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto

"Nema nikoga. Ako želim crtati, nema ljudi. Bit će jako vruć dan. Mislim da su svi trenutno na plaži", rekao je.

Za mnoge je ipak najbolje osvježenje more. Saša iz Austrije kaže da se temperatura mora osjetno smanjuje već na nešto većoj dubini.

"Na površini je bilo 27 stupnjeva, ali kada malo zaronite temperatura padne na oko 24 stupnja. Može se lijepo rashladiti", ispričao je.

Kada stiže osvježenje?

Pitanje koje ovih dana zanima mnoge jest kada ćemo napokon dočekati osvježenje i predah od ovih paklenih temperatura Meteorolog Nove TV Nikola Vikić Topić najavljuje da bi kraj toplinskog vala mogao stići krajem sljedećeg tjedna.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Pad temperature možemo očekivati krajem sljedećeg tjedna, vjerojatno uz izraženu promjenu vremena. Još nije sigurno hoće li stići u petak, subotu ili nedjelju", rekao je.

Do tada stručnjaci i dalje pozivaju građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i pridržavaju se preporuka liječnika kako bi se zaštitili od posljedica ekstremnih vrućina.