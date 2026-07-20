Studenti ostaju bez 900 kreveta u Zagrebu: "Volio bih da Vlada i ministar osjete kako je njima"

Sljedeće akademske godine studenti će ostati bez čak 900 kreveta u Zagrebu, upozoravaju iz Mosta. Naime, dva paviljona na popularnoj Savi koja nisu obnavljana još od 80-tih idu u obnovu. Subvencija od 152 eura za one koji zbog obnove ne dobiju dom nije dovoljna da si studenti sami osiguraju zamjenski smještaj, poručuju iz Mosta.

Studentski dom Stjepan Radić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Studentski dom Stjepan Radić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Prema njihovoj procjeni subvencija bi trebala biti 300 eura. Ispred kampusa Borongaj posebno su upozorili na projekt koji se već desetljećima nije pomaknuo s mrtve točke. Poslali su i poruku Vladi te resornom ministru Radovanu Fuchsu.

Studentski dom Stjepan Radić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Oni imaju neke svoje probleme, nije lako se staviti u poziciju u kojoj se možda osjeća student koji nije očekivao takve troškove i koji sad mora razmisliti što će dalje, kako nastaviti studij. Volio bih da se stave u tu poziciju, da osjete malo kako je tim studentima", rekao je Leon Adamić, član Mladeži Mosta.

Studentski dom Stjepan Radić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Studentski dom Stjepan Radić - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Još jednom pozivam Vladu da stavi projekt kampusa Borongaj kao jedan krovni projekt, kao jedan strateški projekt i da napokon krene s provedbom", rekao je Krešimir Rotim, član Predsjedništva Mosta.